El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, emplazó esta mañana a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, para que inicie una pesquisa sobre el mal manejo de vagones llenos de suministros destinados a damnificados del huracán María.

“La actitud laxa, tolerante y cuestionable de la secretaria de Justicia ante los serios señalamientos públicos que se han hecho sobre el manejo de vagones que contenían suministros para damnificados de los huracanes Irma y María es inaceptable”, escribió Rivera Schatz en las redes sociales.

Asimismo, indicó que “las contradicciones, mentiras y la clara negligencia en el manejo de estos vagones afectan a nuestro gobierno, pero el daño mayor lo sufrirá Puerto Rico si no actuamos con verticalidad. La CEE no tiene facultad para investigar asuntos que no son de naturaleza electoral, eso le corresponde al Departamento de Justicia”.

Precisamente ayer, Vázquez indicó a periodistas en La Fortaleza que si alguien tiene información sobre las circunstancias en que se han movido sobre 10 vagones de la Guardia Nacional de Puerto Rico, algunos de los cuales han sido localizados en la Comisión Estatal de Elecciones, una finca en Toa Alta y un lote en Utuado, esa persona tiene que ir a la Policía.

Vázquez no ha anunciado esta mañana si su postura sigue siendo la misma ante el reclamo del presidente senatorial.

De otra parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Henry Neumann, anticipó que investigará el asunto a través de una resolución presentada a esos fines por el senador popular Cirilo Tirado.

“Esa investigación va a llegar a la comisión. No tengo la menor duda”, dijo Neumann a El Nuevo Día, dado por inminente la pesquisa, incluso si Vázquez anuncia la suya.

“Hay que investigar para adjudicar responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Y no es sólo el robo de vagones, es que toda la mercancía que no llegó a las personas necesitadas”, agregó Neumann.

Esta mañana Wilberto Matías, comisionado de la Policía Municipal de Toa Alta, dijo esta mañana a El Nuevo Día, que no puede comprender cómo el cuerpo policiaco que dirige fue sacado de la pesquisa en torno al robo de camión en la finca de Carlos San José Reyes, conocido como José Candela. El robo ocurrió el jueves de la semana pasada cuando un individuo fue sorprendido a un kilómetro de la finca manejando un camión que arrastraba un furgón con suministros que había sido sacado de la ComisiónEstatal de Elecciones.

Matías indicó que por espacio de dos horas se llegó a un acuerdo entre la Policía Municipal de Toa Alta y la división de Vehículos Hurtados de Bayamón para compartir la jurisdicción de la pesquisa, tomando en cuenta también que el chofer del camión supuestamente trató de atropellar a un policía municipal.

Luego de dos horas de pesquisa, un sargento de apellido González, del cuartel estatal de Toa Alta, le indicó a Matías que “por órdenes de arriba” la investigación pasaría a manos de la policía Estatal de Toa Alta y la citada división especializada.

“En este caso no hace sentido”, dijo Matías al cuestionar por qué sus agentes municipales no pudieron continuar con el caso. “¿Luego de estar dos horas investigación en la escena nos dices que no voy a estar en el caso?”, agregó.