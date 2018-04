El gobierno de Puerto Rico alquiló o adjudicó para compraventa 71 de las 164 escuelas cerradas que ha evaluado desde el pasado año, aunque todavía no tiene certeza de la cifra total de cuántos planteles están en desuso a través de toda la isla ni del valor de esas propiedades, indicó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En entrevista con El Nuevo Día, el primer ejecutivo, la secretaria de Educación, Julia Keleher, y la asesora del gobernador en Asuntos de Infraestructura, María Palou, informaron que, de esas 71 escuelas, alquilaron 50 o están en proceso de alquiler y las otras 21 están adjudicadas para compraventa.

La mayoría de estas estructuras a las que se les ha buscado una nueva función cerraron el año pasado, pero hay14 que dejaron de recibir estudiantes antes del 2017, precisó Rosselló Nevares.

El gobierno se encuentra en una carrera contra el tiempo para buscarles utilidad a estas escuelas en desuso a las que, si se concretan los planes anunciados la semana pasada, se sumarán otras 283 que cerrarán definitivamente a partir del próximo semestre.

El gobernador reconoció que hay un interés apremiante en darles uso a estas instalaciones “para que no se convierta en un edificio enfermo (porque), en la medida que el tiempo pasa y eso ocurre, pierde valor y se le añade peligrosidad a la comunidad”.

Información incompleta

La Fortaleza suministró la lista de los planteles que alquilará, el nombre de las entidades a las que se los arrendará y el uso que han propuesto darles.

Sin embargo, aunque se le pidió, no proveyó la lista de las propiedades que ya fueron adjudicadas para la venta. Palou aseguró que no han finalizado la compraventa de ninguna de las 21 adjudicadas.

Esto lo que quiere decir es que el comité de evaluación y disposición de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva evaluó las propuestas sometidas por interesados en adquirir esa veintena de escuelas, pero todavía no ha terminado el proceso.

Informe sobre escuelas adjudicadas en Puerto Rico by El Nuevo Día on Scribd

Ese comité está compuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

La asesora del gobernador en asuntos de infraestructura admitió que, al momento, se desconoce el valor total de los edificios escolares cerrados. Es probable que nunca se sepa porque solo tasarán aquellos que vayan a vender.

El precio de venta, dijeron, se establecerá siguiendo la tasación.

“Aquí no se van a regalar escuelas”, afirmó la abogada. “Tiene que hacerse una tasación y ese es el precio del plantel”, agregó.

Hasta ahora, las tasaciones se han hecho a través de los recursos internos que tienen las agencias del Ejecutivo y, según Palou, no se ha recurrido a la contratación externa para ese servicio ni se le ha requerido al potencial comprador que pague por la tasación.

Al momento de la entrevista, la asesora no recordaba ningún precio estimado establecido en alguna tasación de las escuelas adjudicadas para la venta, pero advirtió que ella trabaja directamente con el subcomité que evalúa las propuestas y que es el comité evaluador en propiedad el que trabaja directamente con las escuelas que van a vender.

Palou sí sabía que uno de los procesos más adelantados de compraventa está relacionado con la adquisición de una escuela por parte del Hospital Menonita, en Aibonito.

En tanto, el gobernador mencionó que también se han presentado propuestas de compra para convertir estos edificios desocupados en casas de huéspedes, asilos de ancianos y centros de salud.

Contratos anuales

En tanto, mediante contratos anuales, el gobierno ha aprobado decenas de propuestas a organizaciones sin fines de lucro, a entidades corporativas privadas, a municipios y agencias estatales para que ocupen planteles cerrados.

El precio de alquiler en todos estos contratos es de $1 al año. Aunque hay una evaluación de la capacidad económica del arrendatario, solo se hace con el fin de estimar la posibilidad que tiene para asumir el mantenimiento de la estructura, pero no para determinar el precio de alquiler que se otorgará.

Asimismo, no todas las entidades que ya tienen contratos de alquiler son organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, High Achievement Christian School, con oficina en Bayamón, es una compañía de responsabilidad limitada con fines de lucro que ofrece servicios educativos de prekínder al duodécimo grado, según sus datos en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.

“Por ahora, se ha establecido el precio nominal de $1 porque lo que queremos es que no se nos queden vacías las escuelas. Lo que queremos es moverlas y que se puedan brindar servicios a la comunidad”, dijo Palou.

Según la lista que entregó La Fortaleza, estas escuelas cerradas se convertirán en centros de servicios de salud y terapéuticos, de apoyo a víctimas de violencia de género, para personas con impedimentos, asistencia a personas bajo el nivel de pobreza, para la prevención de la violencia en distintas manifestaciones, albergues de animales, centros educativos y vocacionales, entre otros.

Dijeron que varios municipios solicitaron escuelas para ubicar centros Early Start o Head Start, para lugares de desarrollo deportivo o de bellas artes, entre otros usos.

Algunas agencias también sometieron propuestas que les fueron adjudicadas. Por ejemplo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación utilizará una antigua escuela para establecer una oficina de servicios en Aibonito, la Comisión Estatal de Elecciones ubicará la Junta de Inscripción Permanente de Culebra en un plantel y la Autoridad de Carreteras y Transportación mudará a uno de estos edificios una oficina regional.

El propio Departamento de Educación mudará su sede a la antigua escuela José A. María Quiñones, en la calle Conde, en Barrio Obrero, confirmó Keleher, quien ya firmó el contrato de alquiler. El edificio de Hato Rey en el que ubica la sede actualmente también es alquilado.

“(Los planteles) se están utilizando en vez de dejarlos a la deriva”, comentó el gobernador. “Tú coges algo que se puede convertir en algo negativo, como un hospitalillo, entre otras cosas, y lo conviertes en un gran activo para la comunidad”.

Tanto Rosselló Nevares como Palou reconocieron que los residentes de los barrios o sectores tal vez no fueron directamente consultados sobre el uso propuesto para las escuelas de sus comunidades, pero opinaron que estuvieron representados a través de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC).

“Yo no voy a la comunidad para saber si están de acuerdo o no, pero sí tengo una agencia, que es ODSEC, que conoce las necesidades de esa comunidad y que se sienta en el subcomité y evalúa”, mencionó la asesora en infraestructura.

Mientras, Rosselló Nevares señaló que, para evitar que los edificios se deterioren por la falta de uso, se trabaja en un proceso que no permite “mucha deliberación” a la comunidad.

No obstante, afirmó que el servicio que entienden que brindará el nuevo ocupante de la escuela a su entorno es el punto esencial en la adjudicación del contrato.

“Si se pone algo ahí que no tiene relevancia para la comunidad, va a morir, y lo que nosotros queremos es que exista esa participación de la comunidad, que se sienta parte, dueño de ese proceso”, dijo el primer ejecutivo, quien destacó que el contrato por solo un año permitirá hacer una evaluación del servicio que han rendido.

Otro asunto prioritario en la evaluación, según los funcionarios, es que el arrendatario tenga capacidad económica para pagar el mantenimiento del edificio, del patio y que pueda asumir el costo de los servicios de energía eléctrica y de agua.

Palou explicó que a las entidades que presentan propuestas se les requiere que sometan planillas contributivas o estados financieros y los certificados de cumplimiento del Registro de Corporaciones.

No obstante, una revisión que hizo El Nuevo Día en el registro de contratos del Departamento de Estado sobre las entidades que ya tienen contratos registrados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló que no todas han sometido sus estados financieros al Departamento de Estado y que una de ellas no ha reportado durante los últimos tres años ni ingresos ni gastos.

Así también, varias de ellas no han rendido el informe del 2017 en el Departamento de Estado y otras muestran un raquítico capital.