La seretaria de Educación, Julia Keleher, aseguró ayer que los planes de trabajo en la agencia que dirige no cambiarán su rumbo tras la aprobación de la nueva Ley de Reforma Educativa porque la base para transformar el sistema se comenzó a implementar desde el año pasado.

Pero la secretaria destacó que, ahora, con el mandato de la ley, muchos de los planes diseñados para generar cambios en las escuelas comenzarán a traducirse en acción.

Keleher prevé que, antes que termine el mes, la agencia tendrá listo el reglamento que regirá el establecimiento de escuelas charter en la isla, publicará la página web que permitirá que las entidades interesadas en crear las llamadas Escuelas Públicas Alianza presenten sus solicitudes y espera recibir la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el movimiento de empleados como parte de la reorganización administrativa de las regiones educativas.

“Tengo ya la plataforma hecha (para las escuelas charter), tengo la solicitud hecha. Acaban de aprobar la ley y lo tengo listo, no para tirarlo y empezar, porque sabía que esto iba a aprobarse, pero lo responsable es ir viendo en el camino. Llevamos seis, ocho meses investigando. Es importante que el pueblo sepa que esta es la calidad de la agencia que está trabajando esta transformación, nos estamos preparando”, indicó Keleher.

La semana pasada, el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Ley 85 de 2018, que ha estado rodeada de controversias desde que se presentó, principalmente, porque viabiliza la llegada de las escuelas charter a Puerto Rico y revive el programa de vales educativos para que las familias seleccionen el plantel al que acudirá su hijo.

Las escuelas charter son planteles públicos administrados por entidades privadas sin fines de lucro, según los define la nueva ley recién firmada.

“Lo que charters y vales, lo que esos conceptos buscan, es asegurar que las familias en Puerto Rico, que los estudiantes en Puerto Rico, tengan la oportunidad de salir de una escuela cuando esa escuela no les está sirviendo, no les está ayudando a desarrollarse. Esos dos programas son para dar opciones y, sin ellos, todo el mundo tiene que quedarse en la escuela en la que está y aceptar la realidad que la proficiencia en matemáticas es 10% y no puedes hacer nada al respecto”, dijo Keleher.

En camino el reglamento

La ley deja en manos de Educación determinar cuáles son los requisitos con los que deben cumplir las organizaciones sin fines de lucro interesadas en certificarse para operar escuelas charter. Asimismo, la evaluación de estas entidades y sus propuestas quedará en manos del titular de la agencia, luego que la Legislatura enmendará la pieza legislativa original que permitía que esta función quedara en manos de una universidad.

Keleher indicó que el reglamento está adelantado. Por el momento, se ha decidido que las entidades deberán presentar una solicitud en la que plasman su interés en operar escuelas charter y sus credenciales, solicitudes que serán evaluadas por la secretaria y su comité asesor.

Las organizaciones deberán cumplir con una serie de requisitos -como presentar informes financieros- y sus certificaciones podrán ser revocadas si incumplen con estos, porque Keleher indicó que no quiere que formen parte del sistema entidades cuyo interés sea lucrarse y no mejorar el desempeño de los estudiantes, como dijo que sucedió con las tutorías que se ofrecieron por más de una década.

En un segundo proceso, las entidades certificadas presentarán sus propuestas para administrar escuelas. Como parte de esta ronda, la secretaria tiene contemplado celebrar vistas públicas para que las comunidades escolares evalúen las propuestas y opinen sobre la viabilidad de los proyectos educativos.

“Dentro de la oficina de la secretaria, va a haber una persona con peritaje en el manejo de charters, tanto en las leyes federales como en el establecimiento de programas, para regular... Se va a responsabilizar por la rendición de cuentas, la implementación, el manejo de los fondos, el manejo de los empleados”, indicó Keleher, quien sostuvo que aún no se ha identificado a la persona que cumpliría esta función. En el futuro, a medida que aumente la cantidad de escuelas charter en la isla, se podría crear una oficina en el nivel central de la agencia que se encargará de supervisar estos planteles.

Mientras la reforma educativa se discutía en la Legislatura, la secretaria sostuvo que, para el próximo año escolar, se podrían establecer 14 escuelas charter.

Keleher reconoció que, ante los límites de tiempo, para agosto podrían ser menos las Escuelas Públicas Alianza que se crearían.

“Las primeras seguramente serán de proyectos que ya están aquí”, expresó la secretaria, en referencia a iniciativas educativas que ya operan en alianza con el Departamento de Educación.

Por ejemplo, la funcionaria mencionó la University of Puerto Rico (UPR) at Cayey Preparatory High School, un proyecto que inició en el 2015 mediante el cual el recinto cayeyano desarrolló una escuela de nivel superior especializada en idiomas que, por dos años, operó en Aibonito.

El proyecto quedó inoperante el año pasado, cuando los estudiantes que formaban parte de la iniciativa fueron reubicados de plantel tras el cierre de la escuela que ocupaban.

La profesora Carmen González, quien dirigió esa alianza, confirmó a este diario que la administración del recinto de Cayey de la UPR y el Departmaneto de Educación han conversado para revivir el esfuerzo como una escuela charter.

“No tendríamos ningún problema (con ser una escuela charter). Nuestro interés es seguir con este proyecto, que fue tan positivo para los estudiantes”, indicó González.

El cierre de escuelas va

Sin embargo, los cambios que impulsa esta nueva ley orgánica de Educación son más profundos que solo introducir nuevos modelos de administración escolar o de libre selección de escuelas, sostuvo Keleher.

Desde el reclutamiento de maestros y la contratación de directores escolares, hasta cómo se gastará el dinero en las escuelas, la reforma educativa crea los mecanismos para que los fondos de la agencia se utilicen de una forma más efectiva, argumentó la titular de Educación.

En la próxima semana se darán a conocer las escuelas que Educación cerrará este verano, confirmó Keleher. Se espera que unas 300 escuelas públicas dejarán de operar previo al próximo año escolar, a tono con lo dispuesto por el gobierno central en el plan fiscal entregado a la Junta de Supervisión Fiscal.

Esto provocará la reubicación de cientos de maestros, decisiones que tomará la agencia en el nivel central, en conjunto con las regiones educativas, para lo cual se trabajará un nuevo reglamento de recursos humanos que deberá estar listo a final del mes, indicó.

La nueva ley eliminó el Registro de Turnos, un instrumento que por años existió en las regiones educativas en las cuales se clasificaba a todos los maestros hábiles para ocupar una plaza en una lista de acuerdo con sus cualificaciones, de modo que el reclutamiento se hiciera de forma objetiva.

Asimismo, el estatuto establece que los directores escolares serán nombrados a esas plazas por un período de tres años, al cabo de los cuales podrán ser nombrados nuevamente al puesto si son evaluados positivamente.

“Los directores tienen que ser custodios efectivos y eficientes de las escuelas y de los fondos que se asignarán”, expresó la secretaria.

Aunque la reforma educativa mantiene como uno de sus ejes centrales el darle más autonomía a las Oficinas Regionales Educativas, la secretaria indicó que, por el momento, se dejará a un lado el plan de convertir a cada una de las siete regiones en agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) para que puedan recibir fondos del Departamento de Educación federal.

La decisión se tomó a raíz del cierre de escuelas, porque es posible que, cuando el sistema tenga 800 planteles, no todas las regiones educativas podrían competir en igualdad de condiciones para recibir los fondos que se distribuyen a base de la cantidad de estudiantes, explicó Keleher.