El Departamento de Educación atribuyó hoy, jueves, a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) que los comedores escolares den "únicamente" comida enlatada por la semana en curso.

"ADEA no pudo hacer sus entregas a tiempo. No sabemos el por qué del inconveniente. Ellos no ofrecieron razones", confirmó directora de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA), Francheska Reyes, a endi.com.

La Administración, sin embargo, quedó en reanudar servicios a partir del próximo lunes, 8 de octubre, para todos los planteles.

"Los contratos con ADEA están vigentes. Desde el pasado lunes, 1 de octubre, tenemos una extensión de subasta", aclaró la portavoz. Luego que ayer la presidenta de la Unión de Comedores Escolares, Nellie Ayala, dijera lo contrario a través de una entrevista radial con Red Informativa.

"La AEA pauta las ordenes de compras sobre cuatro a cinco semanas antes. De esa manera, los suplidores -agricultores, ganaderos, entre otros- alistan todo", aseguró Reyes.

"Los alimentos que servimos, a pesar de ser enlatados, son bajos en sodio, azucares y grasas. El Departamento de Agricultura federal (USDA por sus siglas en inglés), establece dichas regulaciones. A los padres, por favor, que no se preocupen porque servimos comida nutritiva", agregó la entrevistada.

La ADEA distribuye para el DE -por sobre 10 años- frutas, vegetales y carnes a los comedores escolares.