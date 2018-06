Al igual que los grupos médicos primarios, las asociaciones que agrupan a los optómetras, laboratorios clínicos y centros de radiología exigieron hoy participación en la elaboración del nuevo modelo bajo el cual operará la Reforma de Salud.

El grupo advirtió, además, que una reducción adicional a las tarifas a los proveedores del Plan de Salud del Gobierno (PSG) acrecentaría la ya crisis de acceso a servicios médicos que padecen continuamente los pacientes de escasos recursos.

“La situación actual y el panorama es crítico para los pacientes, empleados y proveedores de servicios de salud ante tantas imposiciones que afecta el servicio y acceso nuestros pacientes. Sin dudas, las secuelas del huracán María y las reducciones arbitrarias y unilaterales de tarifas de las aseguradoras, son algunas de las razones que amenazan con dejar a los pacientes de la Isla sin acceso a los principales servicios de salud”, expresó la presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC), la licenciada Alba Rivera.

Rivera sostuvo que una reducción de un 30 por ciento de las tarifas a los proveedores provocará cierres de laboratorios clínicos, lo que afectaría el acceso a los servicios y acrecentaría el problema de desempleo que ya vive el país. El grupo no ofreció cifras precisas pero refirmó en que continuará el éxodo de médicos, el cierre de clínicas y oficinas o la reducción de horarios de operaciones, acciones que van en detrimentos del paciente.

“Qué vamos a esperar que cierren todos nuestros servicios, que cierren todas las puertas de los proveedores de salud…aquí el Gobernador tiene un deber ministerial de velar por la salud de un pueblo y la salud no es negociable. Ese deber no lo hemos visto accionar desde hace muchos años, señaló Heriberto Ortiz, director ejecutivo de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (COPHARMA).

La doctora Sandra Arroyo, en representación de la Junta de Directores de la Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico (ACRPR), destacó los retos económicos que enfrentan los centros radiológicos, resultado principalmente de los altos costos de operaciones y la imposición de tarifas por parte de las aseguradoras que dan para cubrir los gastos. “A esto le tenemos que añadir el alto costo de la energía eléctrica en Puerto Rico que es mayor que en los Estados Unidos”, dijo.

Indicaron que, en el 2016, Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) concluyó que las tarifas pagadas en Puerto requerían un ajuste para reflejar el costo real de prestar los servicios en la isla y aumentó las tarifas en el 2017 y 2018. Sin embargo, las aseguradoras que ofrecen las cubiertas de Medicare Advantage en Puerto Rico no han querido reconocer ese aumento en las mismas. A eso hay que añadirle la reducción de tarifas del Plan de Salud del Gobierno.

Ambas organizaciones junto a sus respectivas presidentas hicieron un llamado a otros sectores de la industria de la salud, como los médicos y dentistas a integrarse y formar un frente común para denunciar como, entre otras cosas, las bajas tarifas que imponen las aseguradoras están afectando adversamente la disponibilidad de los servicios de salud en Puerto Rico, el cual será conocido: Coalición de Salubristas y Pacientes.

Al grupo se unió la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (COPHARMA) el Colegio de Optómetras de Puerto Rico, la Cooperativa de Laboratorios y la Cooperativa de Dueños de Laboratorios de Puerto Rico.

Las portavoces indicaron que confían que el senador Ángel “Chayanne” Martínez, presidente de la Comisión de Salud, investigue -como anunció que lo hará- el proceso de otorgación de los contratos de la Reforma con las aseguradoras. “Le solicitamos que continué y que a la mayor brevedad posible cite a vista pública de la investigación del Senado que atiende la Resolución del 360, que incluye a las aseguradoras, el Comisionado de Seguros y ASES”, dijo Rivera.

“Tenemos que decirle a los legisladores, que nosotros los pusimos ahí arriba, que tienen que velar y que tienen que anteponer la salud del pacientes y del pueblo antes que cualquier otra cosa. Es triste ver como cada día los servicios se limitan…Si le acaban la eficiencia a los proveedores, cada día vamos a tener menos gente profesional dedicándole al paciente el servicio que se merece”, puntualizó Ortiz.