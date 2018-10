Una vaguada combinada con abundante humedad proveniente de una corriente de aire del sur provocó lluvias y tronadas aisladas para la isla en horas de la tarde, principalmente para la zona noroeste y el este de la isla, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Este pronóstico incluye a las islas municipio de Vieques y Culebra.

Esta tarde, la agencia extendió una advertencia de inundaciones hasta las 8:15 p.m. para los pueblos de Guayanilla, Ponce, Yauco y Peñuelas.

El meteorólogo Emanuel Rodríguez indicó esta mañana que el patrón húmedo continuará durante los próximos días, pero ya de mañana en adelante se espera que los aguaceros sean más dispersos. Condiciones de aire más seco se moverían sobre la zona a mediados de la próxima semana.

Existe además la posibilidad de deslizamientos de terreno, desprendimiento de roca e inundaciones urbanas y de riachuelos debido a que los suelos están saturados. Rodríguez instó a la ciudadanía a permanecer atentos a boletines que pueda emitir el SNM.

De otro lado, el riesgo de corrientes marinas altas para la costa norte permanece vigente hasta hoy, mientras el oleaje para el mar Caribe y el océano Atlántico estará de 3 a 5 pies, con vientos entre 10 y 15 nudos.

Las temperaturas se mantendrán en los altos 80 grados Fahrenheit para zonas costeras, con un índice de calor en los medios 90 grados F.

Showers and thunderstorms continue to affect USVI, Vieques and Culebra. These showers are moving slowly to the northwest.

Aguaceros y tronadas continúan afectando las Islas Vírgenes, Vieques y Culebra. Estos aguaceros se están moviendo lentamente hacia el noroeste.

Lluvias afectan producción de agua potable en Juncos

Por su parte, el director del área de Humacao de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), informó mediante un comunicado que las lluvias registradas en las pasadas horas han aumentado los niveles de turbidez y la obstrucción en la toma de aguas crudas, por lo que hay una disminución en la producción de agua potable en el sistema de Juncos.

El funcionario explicó que la planta de filtros Ceiba Sur en Juncos se encuentran fuera de operaciones, por lo que los residentes del barrio Ceiba Sur y Ceiba Norte podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable.

“Una vez las condiciones climatológicas lo permitan, el personal del área operacional realizará la limpieza en las tomas de aguas crudas para extraer material acumulado por las escorrentías y remplazarán un motor que sufrió daños como consecuencia del aumento en el nivel del cuerpo de agua”, añadió Cruz Alicea.





Ante la posibilidad de turbidez al restablecimiento del servicio, se recomienda hervir el agua por tres minutos previo a su consumo.