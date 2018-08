Puerto Rico estará en los próximos días bajo un periodo de fuertes lluvias, ocasionadas por una vaguada y una onda tropical, que amenazan con ocasionar inundaciones y deslizamientos, informó el meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El experto detalló que hoy la isla estará afectada por una vaguada en los niveles altos, que induce otra vaguada en la superficie. Este sistema, que se mantendría oscilando sobre la región hasta el próximo viernes y ocasionando lluvias, va a interactuar con parchos de humedad que llegan arrastrados por los vientos alisios.

“Los aguaceros más fuertes y tronadas dejarán (hoy) entre una a tres pulgadas, con acumulaciones de lluvia más altas en sectores aislados”, informó el especialista al comentar que esa misma cantidad de lluvia se registró ayer.

Esta mañana ya se han registrado aguaceros en las zonas este, norte y sur de la isla. Pero será en la tarde cuando se reportaría la lluvia más fuerte.

“Se espera que haya aguaceros más intensos con tronadas en el interior y oeste de Puerto Rico, así como la formación de aguaceros y tronadas a partir de El Yunque sobre la zona metropolitana, que pueden estar provocando inundaciones urbanas en la zona de San Juan”, detalló Anselmi.

Añadió que “se les exhorta a las personas del oeste e interior de la isla precaución, porque las áreas están saturadas por lluvias de las pasadas semanas y cualquier evento prolongado de aguaceros fuertes puede provocar deslizamientos en áreas montañosas”.

