Los mensajes de texto intercambiados por el grupo del Plan para Puerto Rico demuestran que funcionarios con el deber ministerial de aconsejar y asesorar al gobernador Ricardo Rosselló sabían, al momento del ascenso de Rafael Ramos Sáenz a juez superior y de su nombramiento como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que esa persona había sido uno de los principales colaboradores de la plataforma electoral de la campaña del mandatario.

No solo eso, por los comentarios vertidos y que figuran en un informe de investigación de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), algunos de los funcionarios relacionaron los más recientes éxitos profesionales de Ramos Sáenz con su trabajo activo en el Plan para Puerto Rico, en particular, en la elaboración del presupuesto base cero (ZBB, en inglés), según las conversaciones del chat #TeamP3R-coffeebreak.

De hecho, las expresiones del juez que recoge el informe de la oficina de asuntos legales de la OAT dejan ver que él también tuvo esa impresión.

El 30 de noviembre de 2017, Ramos Sáenz, entonces juez municipal, anunció al grupo del chat que el gobernador lo nominó en ascenso a juez superior.

Varios de los integrantes del grupo lo felicitaron, incluida la hoy asesora del gobernador María Palou. Cuando se emitieron estos mensajes, Ramos Sáenz no había recibido aún la confirmación del Senado para el nuevo cargo.

Posteriormente, cuando Rosselló recomendó al juez y los comisionados de la CEE lo nombraron como presidente, Palou y otros participantes del chat expresaron júbilo por la designación e hicieron comentarios alusivos al llamado Plan para Puerto Rico.

“Raaaaaafaaaa!! Congrats (felicitaciones)!!! Plan, plan, plan!!!!", escribio Palou, quien autenticó estos mensajes como suyos, según el informe de la OAT.

Otro participante del chat que no se identifica en el informe comentó: “que clase de palo, wao Rafa, tu trabajo duro en Plan, pero sobre todo tu disciplina han sido claves para este tu nombramiento, enhorabuena” (sic).

A estas muestras de alegría, Ramos Sáenz contesta: “Muchas gracias equipo… Se les quiere” y “Mil gracias Itza. Si no fuera por ustedes esto no sería posible. Un abrazo” (sic).

Para el senador popular Aníbal José Torres, quien desveló la existencia de este grupo de conversación, esos comentarios pudieran interpretarse como que el ascenso y el posterior nombramiento del juez fueron a cambio de su trabajo político.

“El juez tuvo comunicación con todos los participantes del chat cuando fue ascendido... Aquí sí puede haber un quid por quo (una acción a cambio de otra). Miren lo que le dicen (miembros del chat)”, mencionó el senador. “No se lo ganó (el ascenso) por su ejecución jurídica. No se lo ganó por haber tomado decisiones correctas en la aplicación del Derecho. Se lo ganó, y ellos mismos lo dicen, porque participaba de tres chats distintos en la campaña del Partido Nuevo Progresista”, añadió.

Torres emplazó al gobernador a que remueva de sus puestos a sus funcionarios más cercanos involucrados en este asunto en lugar de continuar apoyándolos.

A juicio del senador popular, la pretensión de esperar por determinaciones del Departamento de Justicia en lugar de actuar ahora es una “justificación inaceptable que raya en el encubrimiento”.

“No podemos pasar por alto a los otros participantes del chat, particularmente, a los que son abogados, a los que los cánones de ética les prohíben las conductas en las que están implicados”, dijo Torres, quien añadió que no duda que algunos de los intercambios también constituyen violaciones de ley.

Se quedan

El gobernador reiteró ayer que no removerá de su puesto a ninguno de los funcionarios de su gabinete implicados en la interacción con el juez, las que incluyeron conversaciones electorales.

“La OAT ahora ha sometido un informe con unas imputaciones muy serias, pero, particularmente, hacia el juez”, afirmó el primer ejecutivo. “Nosotros siempre hemos dicho que aquí el foro (es) el Departamento de Justicia -que está presto a terminar una investigación... y que, cuando salga a relucir la investigación del Departamento de Justicia, voy a tomar acción y no me temblará el pulso”, contestó Rosselló.

El mandatario se mostró esquivo cuando El Nuevo Día le cuestionó si nadie de su equipo de trabajo le advirtió, al momento de ascender al juez municipal a juez superior y luego recomendarlo para presidente de la CEE, que el juez trabajó activamente para su plataforma de gobierno. Más bien, el gobernador optó por reiterar que desconocía del chat.

“La existencia del chat yo no la sabía, y no la sabía el comité que evaluó al juez. No la sabía OAT tampoco, que ahora emite su informe. Yo no sabía de esa decisión”, aseveró.

Se le preguntó si nadie le dijo, durante el proceso para ascenderlo y ubicarlo en la CEE, que el juez colaboró de manera directa en el Plan.

“Lo que pasa es que miren los dos reportes que yo recibo para ascender: recibo, de un comité de nombramientos, que yo he delegado... y lo evaluaron muy bien. Y OAT emite su propio informe, que también el informe del juez fue positivo”, indicó.

Se confrontó a Rosselló con datos del informe de la OAT que indican que Ramos Sáenz llegó a compartir con él en talleres y otras actividades del PNP.

“Hay muchísimas personas que participaron dentro del Plan para Puerto Rico. Ciertamente, yo he visto las fotos y, sí, participó en los procesos de Plan para Puerto Rico. Eso yo creoque queda meridianamente claro”, afirmó

Activismo político

El informe referido a la Comisión de Disciplina Judicial confirma que, tanto el secretario de la Gobernación, William Villafañe, como la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García, interactuaron con el juez, no solo a través del chat, sino también en otras actividades políticas.

El documento, que es producto de una investigación que duró casi dos meses, da cuenta de que Ramos Sáenz participó de reuniones y talleres organizados por el equipo de Rosselló, que asistió a eventos dentro del comité PNP, que él mismo se identificaba y lo identificaban como un miembro del equipo y que era uno de los principales recursos del Plan para Puerto Rico en la elaboración de la propuesta de ZBB.

De hecho, el equipo del Plan para Puerto Rico permitió que Ramos Sáenz trabajara la orden ejecutiva que Rosselló firmó sobre el presupuesto base cero en lo que fue uno de sus primeros actos oficiales como gobernador de Puerto Rico, el 2 de enero de 2017.

Para el senador Torres, no es creíble que estos funcionarios no supieran sobre la carrera judicial de Ramos Sáenz como han afirmado.

“Se demuestra que estamos ante un operativo político debidamente organizado, coordinado, y hasta de pactos secretos”, expresó el legislador. “Este era un plan bien diseñado desde la primaria”.

Asimismo, Torres opinó que tampoco es verosímil que Rosselló Nevares no conociera personalmente a Ramos Sáenz, no solo por el activismo político que mantenía el juez, sino porque pertenecía a un equipo de trabajo pequeño como el de ZBB.

El senador dijo que le consta que el Negociado Federal de Investigaciones ha entrevistado a una persona sobre este asunto, pero aseguró que no fue él.

La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró con esta historia