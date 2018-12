Denver - Un jurado, de seis de los más influyentes de viajes del mundo, seleccionó a Mar Chiquita, en Manatí, para que ocupe un lugar entre los mejores nueve destinos de viajes en América emergentes para el 2019.

"Puede que aún se esté recuperando del peor desastre natural en su historia, pero la isla de Puerto Rico abre sus puertas de nuevo y está lista para retomar su trono como el Rey de los viajes del Caribe. Los visitantes que busquen explorar lo mejor que ofrece la isla, deben dirigirse directo a la ciudad costera de Manatí", cita en la descripción del por qué Mar Chiquita ganó.

El premio fue publicado hoy en la página TravelLemming.com, la cual se enfoca en lugares de viaje emergentes y fuera de lo común alrededor del mundo. Mar Chiquita fue nominada para el premio por Discover Puerto Rico, la Organización de Mercadeo de Puerto Rico como destino turístico (DMO, por sus siglas en inglés).

“Mar Chiquita en Manatí es una de las muchas joyas paradisiacas que tiene Puerto Rico. Esta hermosa playa está ubicada a solo 45 minutos de San Juan y es de fácil acceso. Nuestra misión es promover los 78 municipios de la isla como destino turístico y esta distinción de TravelLemming.com sin duda posiciona la isla como un destino que está listo para encantar y ser explorado por todo tipo de visitante”, expresó Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico.

Los ganadores para los premios norteamericanos fueron seleccionados por un jurado experto de seis de los mejores blogueros y Youtubers de viajes reconocidos en el mundo, con más de 1.7 millones de seguidores combinados en las redes sociales. El panel de jueces incluyó estrellas de Youtube, entre ellas: Nadine Sykora de Hey Nadine! y Kara y Nate Buchanan de Kara & Nate, como también a Travis Sherry, host del mejor podcast de viajes de iTunes, Extra Pack of Peanuts. El jurado también incluyó blogueros de viajes populares como: Hannah y Adam Lukaszewicz de Getting Stamped, Erick Prince de Minority NomadGoats on the Road.

Travel Lemming también lleva a cabo un concurso para seleccionar un ganador del "Readers' Pick Award". Los lectores pueden votar por su destino favorito, incluyendo Mar Chiquita, visitando el artículo. La votación cierra el 12 de diciembre del 2018.

Nate Hake, director general y fundador de Travel Lemming dijo: "Si hay una tendencia destacada que veo en la industria de viajes en estos días, es el deseo entre los turistas, especialmente entre la multitud millennial, a abrirse su propio camino en vez de seguir a otros 'travel lemmings' a lanzarse al precipicio con los mismos centros aburridos y sobre visitados. Y así se me ocurrió este premio anual como una forma de brindar inspiración a los viajeros y recompensar a esos destinos que actualmente son menospreciados."

La página TravelLemming.com está dedicada a la promoción de los viajes a destinos turísticos emergentes. El nombre lemming se refiere al roedor escandinavo, el cual se rumorea (falsamente) que participa en una clase de comportamiento de grupo irracional que literalmente seguiría a sus compañeros lemmings a lanzarse de un precipicio a morir. Travel Lemming anima a los viajeros a pensar más allá de los destinos populares y a forjar sus propios caminos. Esta fue fundada por Nate Hake, un viajero estadounidense de Denver, Colorado, quien es famoso por visitar 43 países en un solo año.