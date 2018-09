El creador de la iniciativa “78 pueblos y 1 bandera”, Héctor Collazo, anunció hoy, sábado, que pintará una bandera de Puerto Rico en Miami, Florida, “en honor a la diáspora”.

La obra será parte del proyecto que denominó “Plantando bandera” y que realizará de la mano del actor Julián Gil.

“Esta vez estaremos pintando nuestra monoestrellada en honor a la diáspora y a todo lo que nos distingue como país, pero esta vez cruzamos el charco y llegamos a la Ciudad de Miami, Florida”, dijo el joven en su página de Facebook.

Collazo, quien dio a conocer su proyecto a través de las redes sociales, agradeció a Gil por su respaldo.

“Le doy las gracias infinitas a este hombre y gran amigo que no solo me hará escalar otros niveles, si no que una vez más llevará nuestras raíces a otros horizontes para darnos otra razón de ser la isla del encanto”, aseguró.

El joven, oriundo de Villalba, busca pintar una monoestrellada en cada municipio de la isla. Hasta el momento ha plasmado los colores del símbolo patrio en 54 pueblos.