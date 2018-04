Yabriel Fuentes Villega estaba al borde de fracaso escolar cuando decidió abandonar la escuela pública tradicional en décimo grado. No entendía la clase de matemáticas, las demás materias no le importaban y sentía que a nadie en la escuela le preocupaba que constantemente cortaba clases.

“Un maestro una vez me dijo: ‘no importa si tú entras o no entras al salón, yo cobro lo mismo’”, relató el joven de 18 años.

En el caso de Luis Xavier Borrero García, sus calificaciones no eran el problema. Reconoce que su promedio bajó en décimo grado, pero en undécimo le iba mejor. Sin embargo, decidió dejar los estudios porque sentía que no tenía apoyo en su casa y por los problemas familiares que enfrentaba.

“Me salí porque quise. Ahora me arrepiento, pero fue lo único que se me ocurrió hacer. Me fui de mi casa y me fui de la escuela”, relata el joven, de 20 años, sobre la decisión que tomó hace dos años.

Ambos jóvenes reconocen que la decisión de interrumpir sus estudios en la escuela superior no fue algo repentino, sino que llevaban meses, posiblemente años, dando señales de que las cosas no iban bien.

Detectar estas señales y atenderlas a tiempo puede ser la diferencia entre un estudiante que se gradúa de cuarto año y uno que se va sin completar la escuela superior, catalogado por el Departamento de Educación como “desertor escolar”, dijo el gerente senior de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas, Orville Disdier.

Con los datos de Educación sobre este tema, el Instituto de Estadísticas –en colaboración con el Laboratorio Educativo Regional Noreste e Islas– logró desarrollar un sistema de detección temprana de desertores escolares para la escuela pública de nivel superior. Como parte del estudio, se detectaron los cuatro indicadores que ayudan a detectar con mayor precisión a un estudiante que está en riesgo de abandonar los estudios: pobre desempeño en las clases de español e inglés, bajos resultados en las pruebas estandarizadas de ciencia y un alto número en ausencias injustificadas.

Estos indicadores están, en gran parte, atados al fracaso escolar, pero permiten que los educadores puedan identificar esas “banderas rojas” que se van levantando antes de que los alumnos saquen su primera F, señaló Disdier.

“No queremos que abandonen la escuela. No estamos diciendo que todos los estudiantes que presenten estas características van a ser desertores escolares, pero, por eso, se llama un sistema de detección temprana. Vamos viendo esas banderas para que se atienda a tiempo”, sostuvo.

Para confeccionar el estudio, se tomaron en cuenta las características de los estudiantes que abandonaron la escuela en el año escolar 2015-2016. Disdier explicó que dos de los elementos que con más fuerza predicen la deserción escolar son el género y el nivel socioeconómico familiar, características que se conocen como “no modificables”, porque el sistema se enfoca en aquellas condiciones que pueden cambiarsedesde el salón de clases.

El análisis reveló que los varones tienen más probabilidades de ser desertores escolares, mientras que vivir bajo el nivel de pobreza duplica las probabilidades de abandonar la escuela, señaló Disdier.

“La pobreza es uno de los factores más fuertes, pero es un factor no modificable. No podemos desarrollar intervenciones en la escuela para cambiar eso, así que tenemos que mirar otras características y ver con qué sí podemos trabajar”, señaló el investigador.

Para tomar acción para evitar la interrupción de los estudios, los investigadores crearon dos categorías: los estudiantes con un riesgo moderado de convertirse en desertores y los que tienen un alto riesgo.

Se clasificarían como en riesgo moderado los alumnos que obtengan una C en las clases de inglés o español, los que tengan resultados equivalentes a un nivel “básico bajo” en la prueba de Medición Educativa para la Transformación Académica (META) en la materia de ciencia o que tengan de dos a cuatro ausencias injustificadas.

Tendrán un riesgo alto de dejar la escuela aquellos adolescentes que obtengan una D o F en las clases de inglés o español, que obtengan resultados equivalentes a un nivel prebásico en la prueba estandarizada de ciencia o que se hayan ausentado durante cinco o más días sin justificación.

Las intervenciones

Disdier destacó que, si bien es importante identificar estos indicadores, más lo son las intervenciones para ayudar a los que enfrentan problemas académicos o familiares.

Para que sean fáciles de implementar, el funcionario mencionó como ejemplo que, en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, crean estrategias que no requieran de inversiones de recursos económicos escolares.

En primera instancia, los maestros pueden discutir con los alumnos la importancia de que asistan a la escuela, así como comunicarse con los padres consistentemente para dialogar sobre el desempeño estudiantil o la asistencia a clases. Asimismo, las escuelas pueden ofrecer talleres sobre hábitos de estudio, ofrecer sesiones de tutorías con los mismos maestros o crear oportunidades –mediante clubes estudiantiles, por ejemplo– para que los estudiantes se apoyen entre sí.

Para los alumnos que requieran de estrategias más intensivas, Disdier indicó que las escuelas pueden crear programas con mentores para los estudiantes en alto riesgo, que pueden ser otros jóvenes. Del mismo modo, el personal escolar puede realizar visitas al hogar o trazar alianzas con programas externos de educación alternativa, que permiten que adolescentes y adultos terminen los estudios fuera de la escuela tradicional. Para los casos más extremos, Disdier indicó que se debería solicitar la intervención de otras agencias, como el Departamento de la Familia o la Policía.

“(Las estrategias) están diseñadas para ayudar al que está en riesgo de ser desertor escolar, pero son cosas que pueden beneficiar a todos los estudiantes”, destacó Disdier.

Estas no son las intervenciones que necesariamente tiene que implementar Educación, pero le dan un punto de partida sobre las opciones que se pueden evaluar, indicó Disdier.

La secretaria de Educación, Julia Keleher, destacó que la confección de un sistema de detección temprana es parte de las propuestas que incluyó la agencia en su plan para cumplir con la ley federal Every Student Succeeds (ESSA, por sus siglas en inglés).

Keleher indicó que evalúan tanto las intervenciones contenidas en el informe del Instituto de Estadísticas como otras opciones que han funcionado en otras jurisdicciones.

“Tenemos que mirar bien nuestros datos, ver las características de nuestros estudiantes para ver qué es lo que puede funcionar”, sostuvo Keleher.

La calidad de los datos

Educación recién completó un nuevo informe sobre el abandono escolar, en el que calculan que la tasa de deserción para el nivel superior fue de 8.40% para el año escolar 2016-2017. Para llegar a esta cifra, utilizaron una nueva fórmula que siguió a los estudiantes durante tres años, desde décimo hasta duodécimo grado, lo que no se hacía previamente. Según el método anterior, en el año escolar 2015-2016, la deserción estaba en 0.73%.

La diferencia en cifras radica en que, anteriormente, el abandono escolar se definía como aquellos estudiantes que, en un mismo año, dejaron de asistir a la escuela sin haber terminado el grado y sin que exista evidencia de que se trasladaron a otro sistema educativo, explicó Disdier. Educación modificó su definición para añadir también a los que terminan un grado escolar, pero no regresan en agosto al próximo grado, explicó la secretaria auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento de la agencia, Yanira Raíces.

Crear informes anuales sobre la deserción escolar es un requisito que debe completar el Departamento de Educación por mandato de la Ley 165 de 2011. Para crear el sistema de detección temprana, el Instituto de Estadísticas tuvo acceso a los sistemas de información de Educación, en los que se recopila desde la información demográfica de los estudiantes hasta sus notas.

No obstante, Disdier reconoció que, en el sistema de detección temprana, no se pudieron tomar en cuenta elementos que se sabe que inciden sobre la deserción escolar porque los datos no son confiables. Por ejemplo, en el caso del clima escolar, la agencia local no tiene una buena base de datos sobre los incidentes violentos o de acoso que se reportan en las escuelas, detalló.