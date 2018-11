Carlos Montalvo llegó ayer, viernes, a las 3:00 p.m. a la sala de emergencias del Centro Médico para tratar una condición rectal a petición de una proctóloga que lo había evaluado el día anterior. Sin embargo, más de 24 horas después el hombre aún no había recibido atención médica en la tarde de hoy, sábado.

“Vine para que me trataran por un dolor horrible que tengo, pero esto es un caos. Hay muchas personas igual que yo que tampoco han sido atendidas. Las enfermeras nos cuentan que establecieron un sistema de computadoras nuevo y no lo saben manejar, que no les explicaron cómo”, comentó Montalvo, quien casi a las 6:00 p.m. de hoy fue notificado que sería trasladado al Hospital Universitario con la posibilidad de ser operado el lunes.

El licenciado Jorge Matta, director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), comentó que es normal que para esta época del año aumente el flujo de pacientes en la sala de emergencias de Centro Médico. Mientras lo normal es 75 a 80 pacientes diarios, esta mañana habían 117, dijo.

“Hay muchos médicos de la periferia que se van de vacaciones en estos días y más pacientes nos llegan a Centro Médico”, indicó.

Agregó que la semana pasada comenzó la implantación del sistema de expedientes electrónicos en la sala de emergencias de ASEM, aunque negó que este estuviera confrontando problemas.

“Llamé y me dijeron que el sistema está corriendo muy bien”, sostuvo.

Mientras tanto, explicó que el tiempo de espera de cada paciente en ser atendido varía acorde a las condiciones que presente, siendo las emergencias las que primero son atendidas.

Por otra parte, Matta indicó que por fluctuaciones en el voltaje de luz han habido varias interrupciones de energía eléctrica en la ASEM, aunque el sistema de generadores se activa de forma automática, aseguró.