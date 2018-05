A pesar de experimentar aguaceros aislados fuertes en horas de la mañana, hoy, lunes, se vislumbra como el día más seco de la semana, informó el Servicio Nacional deMeteorología (SNM) de San Juan.

“Los aguaceros pasajeros fueron de ‘momento’, pero ya se movieron completamente fuera de la isla. Sin embargo, deberían desarrollarse fuertes en el oeste de Puerto Rico y desde el Yunque – lo que puede afectar los municipios en el área metropolitana”, dijo el meteorólogo David Sánchez.

Forecast for Monday afternoon: Isolated to scattered showers are expected across PR, USVI and local waters. Pronóstico para lunes en la tarde: Se esperan aguaceros de aislados a dispersos a través de PR, USVI y aguas locales. #prwx #usviwx pic.twitter.com/TctpHqs0Rv