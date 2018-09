Luis Sousa quedó impactado el pasado miércoles cuando encontró a la isla de Palominito completamente bajo agua durante una de las giras que realiza semanalmente a los cayos de la costa este de Puerto Rico.

“El día antes (de encontrarla así) estuvimos ahí, luego, el miércoles subió la marea y desde ahí sigue de esa forma. No sé si en un futuro vuelva a resurgir, pero es una de las veces que más afectada se ha visto”, contó Sousa a endi.com através de un mensaje por Facebook.

Sousa, quien tiene una cuenta en Instagram con más de 32,000 seguidores, compartió un vídeo grabado con un dron del estado actual del cayo que está a cuatro millas de Fajardo, impactante escena que se ha convertido viral en las redes sociales.

“Con la compañía de tours que trabajo siempre lo visitamos. Pero, básicamente no sabemos si vuelva a resurgir el cayo”, recalcó.

En los últimos 20 años, la pequeña isla paradisíaca, que una vez tuvo vegetación y que se ha exhibido por el mundo gracias a escenas de la cuarta entrega de la franquicia de Disney Pirates of the Caribbean (2010), y recientemente en vídeo musical Calypso del cantante Luis Fonsi, se ha achicado debido a la erosión y el cambio climático.

No obstante, para el oceanógrafo físico Aurelio Mercado es común que en esta época del año la marea incremente en las costas de la isla.

“Es algo que sucede de septiembre a octubre por el calentamiento de las aguas. Es la época donde más se calienta el agua y el nivel del mar sube. A la larga, regresa a la normalidad. Pero, es la normalidad que no es la de hace años, sino a la que hemos estado acostumbrado. Para octubre, cuando estemos entrando a la época de invierno, se espera que baje la marea”, explicó el profesor de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Mercado informó que, de casualidad, le dijeron que lo mismo ocurrió esta semana en la isla Mata la Gata, en Lajas.

“Todo apunta que hay algo que está causando que el nivel del mar aumente. Me está raro. La gráfica que se hizo con el mareo de la Puntilla (en el Viejo San Juan) del 2010 al 2015 mostró que el alza del nivel fue tres veces más que lo normal, un récord histórico. Pero del 2015 hasta el pasado julio, se ha visto que la marea ha estado en descenso”, indicó.

La isla Palominito en el 2010.

Vegetación en Palominito en el 2010.

En el 2010, se grabó en el cayo una escena de la cuarta parte de Pirates of the Caribbean con Johnny Depp.

Personal de la filmación alrededor del cayo.

Lo que quedaba de Palominito el pasado abril de 2017.

Lo que quedaba de Palominito el pasado abril de 2017.

Mercado no puede comparar los fenómenos recientes de Palominito y Mata la Gata, ya que el mareo -instrumento que mide las marejadas - de isla Magueyes, en el suroeste, está averiado desde el impacto del huracán María hace un año.

“Las figuras de los dos (mareos), la variabilidad es casi idéntica con unas pocas desviaciones. Pero ahora no sabemos lo que está observando (en el sur). Si es algo similar a Palominito, no tenemos esos datos. Hay que verificar con una calle cerca de la laguna del Condado y con el caño Martín Peña que tiende a inundarse en esta época por la subida de la marea para ver si es algo a nivel isla. Pero no me esperaba que esto sucediera este año porque el nivel del mar sigue en baja a pesar del récord de calentamiento (global) en los pasados años. Esto quiere decir que también hay factores oceanográficos y meteorológicos también envueltos”, abundó.

Este medio está en espera de una reacción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.