El Centro Nacional de Huracanes (CNH) confirmó que la tormenta tropical Isaac se convirtió en el quinto huracán de la temporada 2018 y que Puerto Rico permanece en el borde norte del cono de incertidumbre del fenómeno atmosférico.

El Servicio Nacional de Meteorología aclaró que ese pronóstico es altamente incierto, aunque recomiendan a la ciudadanía a mantenerse alerta al desarrollo del sistema.

Según el pronóstico de la agencia incluido en el boletín de las 11:00 p.m., Isaac podría pasar al sur de la isla entre la noche del jueves y la mañana del viernes como tormenta tropical.

El boletín más reciente indica que Isaac ahora ostenta vientos sostenidos de 75 millas por hora (mph) y se espera que se fortalezca en los próximos dos días, al tiempo que podría aumentar su velocidad de traslación a 14 mph. El NHC pronosticó que el sistema continuará su movimiento hacia el oeste.

No obstante, el NHC añadió que el sistema podría experimentar un periodo en el que se debilitaría, entre el miércoles y jueves, a medida que se acerque al Mar Caribe y a las Antillas Menores.

“Hay un ambiente favorable para ese desarrollo; por eso el CNH lo tiene desarrollándose como huracán por las Islas de Barlovento y luego de debilitándose un poco”, explicó el meteorólogo José Álamo.

El SNM aclaró que el pronóstico para el viernes es muy preliminar todavía y podría cambiar en cualquier momento.

“Incluso, el comunicado que ellos emitieron dice que el margen de error puede sobrepasar las 150 millas náuticas, para el día cuatro”, indicó Álamo.

“Estamos dentro del cono de incertidumbre. Hay que seguir observando este sistema a ver cómo se desarrolla y si hay algún cambio en su trayectoria, todavía hay cierto grado de incertidumbre en ese pronóstico de intensidad y trayectoria”, añadió.

Álamo recomendó a la ciudadanía a continuar monitoreando y revisar los planes de emergencias por si el sistema se acerca más a la isla. Además, pidió a los ciudadanos que no entren en pánico y mantengan la calma.

