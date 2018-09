Con múltiples llamamientos a no cejar en la lucha para lograr la independencia de Puerto Rico, varias organizaciones independentistas se congregaron hoy en la Plaza de la Revolución de Lares para conmemorar los 150 años desde que un grupo de insurgentes intentaron derrocar al gobierno español que controlaba la isla en lo que se conoce como el Grito de Lares.

A días de que se cumpliera un año del paso del huracán María por la isla, el evento, además, estuvo enmarcado en los recuerdos de la destrucción causada por el ciclón y las fallas cometidas por el gobierno estatal y el federal para proveer asistencia a los damnificados.

Tanto el presidente del Partido Nacionalista, Gerardo Lugo Segarra, como Jocelyn Santos Valderrama, en representación del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), manifestaron que los daños provocados por María fueron magnificados por la condición colonial de Puerto Rico.

“La puertorriqueñidad salió a flote cuando personas y comunidades mostraron las fortalezas que nos caracterizan como pueblo y sacaron al país adelante. El gobierno estatal y federal fracasaron”, sostuvo Santos Valderrama.

El evento inició con el tradicional desfile de los Cadetes de la República, seguido por una misa en la Iglesia San José y el cambio de banderas en la plaza pública lareña.

✉ Email La Plaza de la Revolución durante la conmemoración de los 150 años del Grito de Lares. (Teresa Canino )

El ex prisionero político Oscar López Rivera fue el orador especial. En la foto, López Rivera es abrazado por José Rivera Rivera, portavoz del Frente Socialista de Puerto Rico. (Teresa Canino )

López Rivera durante su discurso. (Teresa Canino )

En la foto, Rafael Cancel Miranda comparte con los presentes. (Teresa Canino )

(Teresa Canino )

T Iriarte, residente de Arecibo y criada en la ciudad de Nueva York, canta el himno revolucionario. (Teresa Canino )

Los presentes cantan el himno. (Teresa Canino )

(Teresa Canino )

Actividades en alrededor de la plaza. (Teresa Canino )

Los actos fueron dedicados a la presa política Ana Belén Montes, una exanalista de la Agencia de Inteligencia de Defensa, adscrita al Pentágono, quien fue convicta en el 2002 por espiar en favor del gobierno de Cuba. El orador principal fue el expreso político Oscar López Rivera.

Lugo Segarra, por su parte, reclamó la unidad de todas las organizaciones independentistas para crear un modelo de economía sustentable que permita que la isla sea independiente.

“Cambiemos nuestra actitud, no nos dejemos manipular más. Comprendamos que la transformación, la revolución, comienza adentro. Si no nos revolucionamos nosotros mismos, no se revoluciona el mundo”, expresó el líder nacionalista.

Mientras, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el senador Juan Dalmau, señaló que el país atraviesa por un momento ideal para impulsar el ideal independentista entre los ciudadanos, particularmente después que el representante de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos indicara en una comunicación hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los puertorriqueños pueden mudarse a cualquier estado para poder votar por el presidente y elegir congresistas.

“Hoy, la colonia está enterrada y la estadidad es un fantasma, nunca ha existido”, sostuvo Dalmau. “Es el momento propicio de grandes avances para que nosotros veamos una refundación del proyecto independentista. Hoy podemos ir a nuestros pueblo a educarlos, a orientarlos, basados y anclados en los principios y valores del pasado de los (líderes) que nos precedieron, pero al mismo tiempo renovados en ánimos, optimistas, con fundamentos dirigidos hacia nuestra libertad”, añadió.