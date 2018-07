El índice de calor hoy, domingo, estaría entre los 102 a los 107 grados en zonas de las costas norte y sur de Puerto Rico, informó el meteorólogo Ian Colón del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Estos grados, por encima de los normales, se deben a vientos del este, sureste que dominan la zona.

Las temperaturas estarán entre los medios 70 grados Fahrenheit a los bajos 90 grados. Los vientos son del este a 20 nudos.

Afternoon’s Forecast: Showers & thunderstorms are expected over northwestern Puerto Rico. Showers are possible elsewhere. Pronóstico para la tarde: Se esperan aguaceros & tronadas sobre el noroeste de Puerto Rico. Aguaceros son posibles en el resto del área. #prwx #usviwx pic.twitter.com/sVaB9Rn7Q7