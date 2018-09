La depresión tropical Isaac pasó esta mañana por el sur de Puerto Rico desplegando fuertes ráfagas de vientos y lluvia, informó el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

A las 11:00 a.m., dijo, el sistema se encontraba a más de 100 millas al sur de la isla de Mona.

1 PM: Ráfagas más altas registradas hasta el momento con el ciclón tropical Isaac. Highest gusts measured so far with tropical cyclone Isaac. #prwx #usviwx #Isaac #nhc #noaa #nws pic.twitter.com/bUNYoHAXTd