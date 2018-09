El celador de la Autoridad de Energía Eléctrica Jorge Bracero, quien tomó notoriedad por informar a la ciudadanía a través de las redes sociales sobre las labores para reparar el sistema eléctrico tras el huracán María, respondió a las críticas que realizó ayer el presidente Donald Trump sobre la precaria situación de la corporación.

Bracero retó al presidente estadounidense a presentar evidencia que sustente las expresiones que hizo durante una entrevista radial en la que afirmaba que solo el 30% de los puertorriqueños tenían luz y contaban con un buen servicio de electricidad en sus hogares antes de la devastación causada por María en la infraestructura eléctrica del país.

“Trump, escucha: todos los ciudadanos puertorriqueños tienen acceso a la energía eléctrica. 100% por décadas por ley. Tu comentario diciendo que Puerto Rico tiene suerte de tener el 30% antes de las tormentas es ridículo, imbécil y estúpido. Lo reto a probar su declaración, porque yo puedo probar la mía”, escribió Bracero en Twitter.

Trump expresó que el sistema eléctrico de la isla “estaba muerto por años” y criticó que se le culpe “por el asunto de la electricidad”.

@realDonaldTrump listen up: Puerto Rico citizens all have access to electric Power. 100% for decades by law. Your comment saying that PR is lucky to have 30% before the storms is ludicrous, moronic and asinine. I challenge you to prove your statement because i can prove mine