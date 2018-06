La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, dijo que resultaba “prematuro” expresarse sobre cómo procedería la agencia que dirige si la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) decide mantener los bonos en el contrato del director ejecutivo Walter Higgins, que podrá ver duplicado su salario base de $450,000 si se mantiene su contrato tal y como está.

El miércoles, Vázquez Garced envió una misiva al cuerpo rector de la compañía de la luz en que advierte que el bono de Higgins es ilegal ya que la Ley 66 del 2013 prohíbe otorgar bonificaciones de productividad a los empleados públicos o funcionarios y asesores contratados. Dice que solo podrían recibir bonos de navidad dentro de los límites establecidos por ley.

Ayer, la Junta de la AEE se limitó a agradecer la carta de Vázquez. Sin embargo, en el pasado la junta ha defendido los bonos de Higgins amparándose en la Ley 4 de 2016, que enmendó la todavía vigente ley orgánica de la AEE.

En cuanto al tema de creación y designación de oficiales ejecutivos la ley indica: “Las transacciones de personal de los oficiales ejecutivos, se regirá, en lo que esta ley no disponga, por las normativas aplicables a la empresa privada. Éstos recibirán compensación comparable a aquella recibida por profesionales en posiciones similares en instituciones en la industria de la energía de tamaño, complejidad y riesgos similares a la autoridad y podrán ser destituidos por el director ejecutivo o la junta, a su discreción, con o sin causa, aunque no podrá ser por causas discriminatorias”.

Esta mañana, Vázquez Garced indicó que su carta tenía el propósito de “ilustrar y recordar el estado de derecho”.

“El dinero que utiliza la AEE es de fondos públicos, independientemente de que sea una corporación pública”, sostuvo a periodistas previo a participar en una actividad en el Capitolio.

Preguntada sobre cuál sería su curso de acción si la Junta de Gobierno insiste en mantener los bonos de Higgins contestó: “creo que es prematuro. Cualquier comentario en este momento sería especulativo. Vamos a darle la oportunidad a que ellos examinen los documentos”.

“Esperamos en la sana discreción de la junta. Que examinen los documentos y tomen la determinación que entiendan”, agregó.

Vázquez Garced dio que no esperaba una determinación de la junta, sino que toen “las medidas prudentes”.

La titular de Justicia rechazó que se expresara tímidamente en cuanto al tema.

“Lo que pasa es que no me corresponde esa determinación. Le corresponde a la junta. En ese sentido, cumplo con mi función como secretaria y abogada del pueblo de Puerto Rico de decirles cuál es la ley”.