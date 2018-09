La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) rehará el 20% de las reparaciones a su sistema de distribución, porque algunos de los trabajos realizados tras el paso del huracán María hace un año no garantizan que las líneas resistan un nuevo evento atmosférico.

“Hay mucho parcho, y esos parchos ocurrieron cuando la Autoridad y el país se quedaron sin materiales... cuando no había cables ni postes”, dijo el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz.

“Había tanta brigada y equipo (asistiendo en la reparación de la red eléctrica), que empezaron a reciclar materiales y a usar postes y cables que recogían del piso. Lo hacían para darle luz a la gente (lo más rápido posible)”, agregó.

El sistema de distribución contiene las líneas de menor voltaje, y suma alrededor de 31,446 millas aéreas y otras 1,723 millas soterradas. Es, por lo tanto, el sistema más cercano al cliente.

Ortiz indicó que las nuevas reparaciones “ya iniciaron” y se extenderán por cuatro meses. El trabajo es realizado, principalmente, por brigadas de la AEE, aunque también colaboran contratistas externos.

“Hay que cambiar postes que están medio averiados o amarrados con sogas, por ejemplo. Tengo líneas eléctricas amarradas a una palma, lo que convirtió a esa palma es un poste. Hay que reemplazar eso por un sistema adecuado; un sistema que aguante si viene una nueva tormenta”, recalcó el funcionario.

Ortiz no especificó cuánto costará “volver a hacer” el 20% de las reparaciones en el sistema de distribución, pero dijo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) lo sufragará.

Nuevos estándares

En esa línea, FEMA y la AEE están en plena negociación de los estándares de diseño y construcción de lo que será el nuevo sistema eléctrico de la isla, que Ortiz describió como “resiliente”.

La corporación pública interesa, por ejemplo, que se establezca que los nuevos postes y líneas eléctricas puedan resistir vientos de 150 millas por hora.

“Si reemplazamos con los postes que usábamos anteriormente, ese estándar no se cumple. Estamos negociando con FEMA para movernos dentro de lo que se necesita para el futuro”, dijo.

“Es bien probable que FEMA nos diga que, en algunas de las reparaciones que ya iniciamos en el sistema de distribución, hagamos una obra permanente y no intermedia, con los nuevos estándares. Estimamos que eso sería en los casos de reparaciones mayores”, señaló Ortiz.

La elaboración de los nuevos estándares demorará 18 meses, que empezaron a contar en junio. Una vez se tengan, la AEE hará los estimados de cuánto costará la construcción del nuevo sistema eléctrico. Ese dinero también lo aportaría FEMA. Los trabajos de obra permanente demorarían de tres a cuatro años.

Líneas soterradas

Como lección aprendida de María, Ortiz indicó que el nuevo sistema eléctrico tendrá más líneas soterradas.

Específicamente, las líneas bajo tierra se construirían para conectar las centrales con instalaciones críticas, como el Centro Médico de Río Piedras, hospitales regionales, el Superacueducto y las plantas de filtración Sergio Cuevas (Carraízo) y Enrique Ortega (La Plata), entre otras.

“Las plantas generadoras no se afectaron. El problema fue que no había por dónde sacar la energía (porque las líneas se cayeron). Hay regiones que necesitan, al menos, tener un hospital que no pierda la energía”, dijo.

Ortiz señaló que los proyectos permanentes para los próximos tres o cuatro años también incluyen mejoras a subestaciones eléctricas. Varias de estas instalaciones se inundaron durante María, por lo que los trabajos consistirían en elevarlas hasta un punto en que estén fuera de riesgo.

“Si las subestaciones se inundan, igual tenemos el problema de que no podemos transmitir energía”, explicó.

En cuanto al sistema de transmisión, que contiene las líneas de mayor voltaje, Ortiz dijo que se repuso “de forma más robusta” porque las reparaciones “se hicieron bien”.

El huracán María causó el colapso del 80% del sistema de transmisión y distribución.

"Todos" tienen luz

En tanto, Ortiz insistió en que “todos los sectores” del país ya tienen electricidad, y que el servicio se restableció hace un mes.

El pasado 14 de agosto, cuando la AEE alegó que había energizado el último sector sin luz post-María, en Ponce, varios ciudadanos denunciaron que seguían oscuras.

Cuestionado al respecto, Ortiz admitió que 14 personas llamaron a la AEE para decir que no tenían energía, “pero todos los casos fueron situaciones en las que la toma de la casa o el contador tenían problemas”.

“Se están dando casos de personas regresando de Estados Unidos y no tienen luz, pero esos son problemas de las casas, no de la AEE. Todo Puerto Rico tiene energía”, reiteró, y añadió que ya se están evaluando las propuestas que se recibieron para establecer una microrred (sistema de generación eléctrica bidireccional) en las islas municipio de Vieques y Culebra.