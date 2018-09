El Servicio Nacional de Meteorología informó hoy que la depresión tropical que se formó anoche camino a las Antillas Menores debe debilitarse en los próximos días y se espera que solo deje lluvias de onda tropical en la isla.

Tropical Depression Eleven forms east of the Leeward Islands. Currently expected to dissipate before it reaches the Lesser Antilles.