La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicó esta tarde que, en una evaluación inicial, el presupuesto que el gobernador Ricardo Rosselló entregó ayer enmendado es inconsistente con el plan fiscal, además de estar incompleto.

Así se desprende de unas breves declaraciones escritas del organismo, en las que también destacaron que "faltan detalles y documentación sobre partidas, contrario a lo que había solicitado la Junta".

Establecieron que el presupuesto supera los gastos en comparación con las metas establecidas y se muestran aumentos en Educación, la Comisión Estatal de Elecciones y Municipios.

Rosselló entregó a la Junta el presupuesto enmendado para el 2020 con un cargo al Fondo General que asciende a $9,624 millones. Esa cifra es aún mayor a la presentada por Rosselló Nevares en abril pasado y que fue rechazada por el ente a cargo de las finanzas.

En abril, el primer ejecutivo presentó un presupuesto de $9,527 millones, un 8.73% mayor que el vigente, razón por la cual la JSF determinó que no cumplía con el plan fiscal.

El 11 de mayo, la directora de la JSF, Natalie Jaresko, entregó al gobernador una carta en la que le advertía que no daría paso al presupuesto sometido que contemplaba $1,500 millones en gastos por encima de lo proyectado para el Fondo General. Solicitó al primer ejecutivo que enmendara el documento y le concedió la prórroga que solicitó el gobierno para su entrega y que culminaba ayer. La JSF debe evaluar el presupuesto y puede enmendarlo si no es cónsono con el plan fiscal certificado.

“Ciertamente había unas peticiones de reducciones que hemos llevado a cabo, pero también hemos cumplido con nuestro deber ministerial de asegurarnos que la política pública del pueblo de Puerto Rico se pueda llevar a cabo”, afirmó Rosselló en un mensaje de Facebook.

De esa forma, Rosselló Nevares dejó claro que no acató la directriz de la JSF de recortar las partidas para las pensiones y para el bono de Navidad.

“Continuamos con nuestro compromiso inquebrantable para defender las pensiones de nuestros jubilados”, sostuvo Rosselló Nevares.

“Reitero que las peticiones de reducción se han acogido, pero hay una serie de áreas prioritarias como educación que se tienen que salvaguardar. Estamos sometiendo estas enmiendas al presupuesto para cumplir con el objetivo de política pública y ser fiscalmente razonables en todo este proceso”, dijo.

Sí accedió a reducir los gastos operacionales en $351 millones, según informó.

“A eso le añadimos una reducción de $43 millones en los gastos capitales y por último una reducción de 30% en una reserva que tenía la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, precisó el gobernador.

Agregó que el presupuesto contiene una reducción en nómina de casi $100 millones.

Rosselló Nevares sostuvo que se mantiene “intacta” la partida para conceder aumentos salariales a los maestros, bomberos y policías. No precisó la cantidad destinada para ese renglón.

Aumentos presupuestarios

Más bien, dijo que añadió al presupuesto unos $48 millones que se destinarían para pagar el Seguro Social a empleados públicos, como los policías, que no tienen ese beneficio en la actualidad.

Asimismo, Rosselló Nevares destacó que incluyó en el presupuesto $286 millones para cumplir con la recién aprobada ley (Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios) que exime a los municipios de la aportación al plan de salud del gobierno y al pago de pensiones mediante el PayGo. Detalló que $166 millones corresponden al PayGo y $120 a la tarjeta de salud. Jaresko ya advirtió que la JSF no avalará ese estatuto si no se identifica su financiamiento. El gobernador no precisó en su mensaje de dónde procede el dinero.

Otro aumento en el presupuesto corresponde a $262 millones para el Departamento de Educación

“La aspiración había sido llegar a $400 millones, pero en esta ocasión hemos justificado el dinero para los vales educativos para la transportación entre otras iniciativas para el aprendizaje de nuestros estudiantes”, dijo el gobernador.