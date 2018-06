El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto, afirmó esta mañana que la Legislatura aprobará hoy una versión del presupuesto del próximo año fiscal con partidas menores a las recomendadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y con disposiciones que cumplen con la versión del plan fiscal que se certificó el 30 de mayo.

Esta versión del plan fiscal buscaba reflejar el acuerdo entre el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y al JSF. Este entendimiento, sin embargo, no llegó a concretarse debido a que la petición principal de la Junta de derogar la Ley de Indemnización por Despido Injustificado (Ley 80), no llegó a ser aprobada por la Asamblea Legislativa.

Mientras la JSF anunciaba el retorno del plan fiscal a las disposiciones que reinaban previo al acuerdo, Soto reclamaba que la medida legislativa que aprobarán es más austera que lo propuesto por el organismo fiscal en unos $40 millones. Esa partida sale principalmente de un recorte a una reserva de liquidez que había recomendado la JSF.

Los ajustes también proponen aumentos en la nómina de la Policía y el Departamento de Salud, asignaciones para las salas de emergencias de los Centros de Diagnósticos y Tratamiento y programas educativos como el que desarrolla el Instituto Nueva Escuela y el Programa Alianza para la Educación Alternativa.

Soto reiteró que la certificación de ingresos que hizo la Junta subestima los recaudos gubernamentales en unos $700 millones

“Hoy la Asamblea Legislativa aprobará el presupuesto. Si ellos creen que tienen el poder para derogar leyes, que lo intenten. Yo no tengo duda que pararemos en los tribunales”, dijo Soto.

Con el comentario Soto indicó que la JSF tiene una obstinación con la eliminación de la Ley 80 y que se exceden al amenazar con decretar una serie de recortes “desmedidos” si no acogen la propuesta del organismo que por disposición del Congreso estadounidense controla las finanzas de Puerto Rico.

“Si es una obstinación de que tiene ser una cosa solamente (la eliminación de la Ley 80), pues entonces no me estás dando una recomendación. Ellos pueden dar recomendaciones de política pública pero no tienen la facultad de obligarnos”, dijo Soto.