¡Llueve sobre mojado!

Los aguaceros y las tronadas seguirán deteriorando hoy las condiciones del tiempo mayormente al este de la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De hecho, la Estación de Aeroalérgenos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico reveló que los niveles de hongos están muy altos por la humedad.

El meteorólogo del SNM, Emanuel Rodríguez, explicó que se esperan condiciones típicas para esta temporada.

“Por la mañana vamos a ver lluvia pasajera durante el este del país. No deben ser generalizadas como ayer”, dijo el experto.

Durante la tarde, la combinación de la humedad y la cercanía de una vaguada por la región aumentarán la actividad de lluvia en el interior y oeste de Puerto Rico. Estas lluvias de la tarde podrían provocar inundaciones.

Las temperaturas estarán entre los altos 60 grados y bajos 80 grados Fahrenheit.

El viento sopla del este a 15 nudos. La probabilidad de precipitación para la tarde será de 55% y la humedad estará cerca de 78%. Las olas en aguas del Caribe serán de 5 a 7 pies. Mientras, en el Atlántico serán de 5 a 7 pies.

Actualmente se mantiene vigente un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico, Culebra y Santa Cruz. También se emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones.

Monday morning: Showers and thunderstorm activity expected across the region, mainly across eastern PR and USVI. Lunes en la mañana: Se esperan aguaceros y tronadas a través de la región, mayormente sobre el este de PR e Islas Vírgenes americanas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/Ylo1CxqrJS