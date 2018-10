Las condiciones lluviosas e inestables continuarán registrándose en Puerto Rico hasta el próximo miércoles. Una masa de aire seco, acompañada por una baja concentración de polvo del desierto del Sahara, reemplazarán estos días mojados para el jueves y el viernes, informó el meteorólogo Emanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

En resumen, este es el pronóstico de la perspectiva del tiempo para esta semana.

Hoy, el día comenzó con fuertes y numerosos aguaceros para la zona este. La situación la provoca una onda tropical que se encuentra el este de las Islas Vírgenes estadounidenses y una vaguada “semipermanente” que afecta a Puerto Rico desde hace semana y media.

De hecho, el SNM emitió varias advertencias de inundaciones, las cuales estarán en vigor hasta las 8:45 a.m., para los pueblos de Yabucoa, Las Piedras, Maunabo, Patillas, Río Grande, Fajardo, Naguabo, Luquillo y Ceiba.

Rodríguez indicó que, pasado el mediodía, la lluvia comenzaría a registrarse en la zona noroeste e interior de la isla, así como para el área metropolitana. Se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas.

Lunes en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas a través del área local.#prwx #usviwx pic.twitter.com/PxCpXA2LH8