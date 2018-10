Las condiciones lluviosas e inestables continuarán hasta el próximo fin de semana, debido a una vaguada estacionaria y una onda tropical, informó la técnica en meteorología, Rosalina Vázquez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Ante este panorama, el SNM volvió a alertar de la alta probabilidad de que se registren inundaciones repentinas y deslizamientos en áreas empinadas, ya que los suelos están saturados.

Vázquez precisó que la vaguada permanecerá en la región hasta este próximo miércoles, por lo que se espera que para el jueves y viernes disminuya levemente la probabilidad de que se generen aguaceros. Sin embargo, ya para el fin de semana el tiempo estará influenciado por una onda tropical.

Bajo este panorama, el SNM ha pronosticado en su informe de zonas con entre un 50% a un 70% de probabilidad de lluvia, siendo mañana en la tarde y el miércoles los días más lluviosos de esta semana.

Hoy, los aguaceros comenzaron temprano. Hubo un área de mal tiempo que afectó esta mañana al oeste. Ya a media mañana, los pueblos de Juana Díaz, Coamo y Aibonito experimentaron aguaceros, detalló la meteoróloga.

Se espera que “luego del mediodía, el área metropolitana y el oeste de la isla” registren “tronadas aisladas y aguaceros dispersos”, dijo Vázquez.

Monday afternoon: Showers and thunderstorms forecast across the local region. Lunes en la tarde: Se pronostican aguaceros y tronadas a través de la región local. #prwx #usviwx pic.twitter.com/tIfcAjD7tj