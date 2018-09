Los remanentes de lo que fuera la depresión tropical número 11 y una vaguada en los niveles altos de la atmósfera ocasionarán que hoy y mañana estén lluviosos, se registren tormentas eléctricas, así como que haya altas probabilidades de inundaciones, golpes de agua y deslizamientos, informó el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Precisó que el día estará “variablemente nublado y con actividad de aguaceros y tronadas”.

Update- Tuesday Morning: Showers and thunderstorms will continue to move in, mainly across the eastern half of PR & USVI.

Actualización-Martes en la mañana: Aguaceros y tronadas continuarán entrando, mayormente sobre la mitad este de PR & USVI.#prwx #usviwx