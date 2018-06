Una débil onda tropical pasará entre hoy y mañana por el sur de Puerto Rico, lo que ocasionará que los periodos de aguaceros fuertes y tormentas eléctricas continúen experimentándose, especialmente en el interior, noroeste y la zona metropolitana, informó el meteorólogo Ian Colón Pagán, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El experto detalló que los periodos de aguaceros se registrarán principalmente en horas de la tarde.

“Ya que los terrenos están saturados, el potencial de inundaciones urbanas y riachuelos, deslizamientos de tierras y posibles aumentos súbitos, como golpes de agua, aumenta”, informó Colón Pagán.

Según el pronóstico de zonas del SNM, la probabilidad de aguaceros entre hoy y mañana será de un 50%.

Esta lluvia cesaría entre el domingo y el lunes, cuando se espera la entrada de aire seco acompañado de partículas de polvo del desierto del Sahara. Para estos días, la probabilidad de aguaceros disminuirá a un 20%.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), los episodios de polvo del desierto del Sahara se registran a finales de la primavera, durante el verano y temprano en el otoño. Se trata de una masa de aire muy seca, cargada de polvo del desierto, que se mueve usualmente hacia el océano Atlántico Norte cada tres a cinco días.

Este particulado afecta la salud de las personas, sobre todo en aquellas que son sensibles a los alérgenos y los que padecen de problemas pulmonares.

Por otro lado, para el martes y el miércoles se espera el paso de un onda tropical más cerca de la isla.

