Las condiciones del tiempo hoy, miércoles, serán una “repetición más calurosa” de ayer, informó el Servicio Nacional de Meteorología(SNM) de San Juan.

Y es que el SNM pronostica que se mantenga mayormente soleado y brumoso en la medida que una masa de aire seco y estable permanezca sobre la región.

“El viento va a estar del sureste, lo que significa que las temperaturas máximas van a estar más altas de lo normal”, indicó el meteorólogo Félix Castro.

Castro explicó que la actividad de lluvia, si alguna, será muy poca, con posibilidad de aguaceros leves en el este y sureste de Puerto Rico.

Wednesday afternoon: Hazy skies will continue across the area. Few isolated showers possible across PR and USVI. Miércoles en la tarde: Cielo brumoso continuará sobre el área. Varios aguaceros aislados son posibles a través de PR y USVI. #prwx #usviwx pic.twitter.com/sHJ21LzE7W