Las exenciones de matrícula que reciben estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para costear sus estudios aún son objeto de negociación entre la institución universitaria, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), luego que el organismo federal eliminara la gran mayoría de esas ayudas financieras.

El presupuesto y el plan fiscal que la JSF estableció para la universidad del Estado “dejó en cero” las exenciones que recibían estudiantes deportistas o por participar en agrupaciones como coros o bandas musicales, así como los descuentos que recibían los empleados de la institución y sus hijos, indicó el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar. La JSF solo mantuvo la exención de honor, la cual se otorga a estudiantes con un alto aprovechamiento académico.

Sin embargo, al discutirse la negociación del convenio colectivo de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) durante una reunión ayer de la Junta de Gobierno, el presidente interino de la institución, Darrel Hillman, reconoció que el documento que está a punto de firmarse mantiene un 100% de las exenciones de matrícula para los empleados adscritos a dicho sindicato.

“No podemos firmar un convenio colectivo diciendo algo que no es verdad. No es 100%, podría ser un 50% si logramos unos ahorros, si logramos justificarlo”, expresó Alomar.

El director de operaciones de la Aafaf, Alejandro Camporreale, indicó que se negocia con la JSF el uso de varias de las partidas presupuestarias entregadas al sistema universitario.

Camporreale reconoció que la UPR enfrenta retos para cumplir con los requerimientos de la JSF debido a que los preparativos del inicio de clases coincidieron con la incertidumbre sobre el presupuesto que estaba vigente para el gobierno, por lo cual se otorgaron exenciones a tono con el presupuesto aprobado por la Legislatura y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

A principios de agosto, la jueza Laura Taylor Swain determinó que todas las dependencias gubernamentales deben operar con el presupuesto dispuesto por el organismo federal.

La UPR contará con un presupuesto consolidado de $1,347millones para el año fiscal en curso. Hillman indicó que la institución recibió la confirmación final de esto el viernes.

“En términos legales, el presupuesto de la Junta es el que es, y el presupuesto de ellos no contempla las exenciones. Hay unas discusiones, se ha hablado con ellos y de lo insalvable que era (dar hacia atrás) por el timing. Se va a seguir elaborando la discusión con ellos con esta información nueva de presupuesto y los entendidos que se puedan llegar para no estar en total incumplimiento”, dijo Camporreale, quien no se aventuró a decir qué sucederá con las exenciones los próximos semestres.

Alomar destacó que la meta de la UPR es disminuir a la mitad -y no en su totalidad- las exenciones.

“Esta Junta (de Gobierno) determinó que podía ofrecer un 50% de las exenciones. Eso fue lo que esta junta determinó, eso es de lo que debe partir la premisa del presidente en negociar con el caveat (condición) de que podamos demostrar a la Junta de Supervisión Fiscal que el 50% es válido, que con los ahorros y otras medidas de ingresos, seremos fiscalmente sustentables”, sostuvo Alomar.

En lo que fue su último informe ante la Junta de Gobierno como presidente interino de la universidad del Estado, Hillman también reconoció que la administración universitaria no podrá entregar el estado financiero auditado del año fiscal 2017 para el 30 de septiembre para cumplir con el requerimiento de varias entidades regulatorias.

Esto ya se le notificó tanto al Departamento federal de Educación como a la Middle States Commission on Higher Education. Esta última agencia mantiene en probatoria hace más de un año las acreditaciones de ocho de los 11 recintos de la UPR.

“A Middle States, no le gustó mucho la idea porque (la falta de estados financieros auditados) es uno de los problemas que ellos citan que están sucediendo desde 2011”, expresó Hillman, al señalar que la nueva fecha para la entrega del documento es el 30 de diciembre.

Para agilizar la confección de estados financieros, el presidente interino indicó que funcionarios de la administración universitaria se reunirán semanalmente con personal de la firma de auditores Ernst & Young. Asimismo, adelantó que se evalúa la contratación de una segunda empresa, que podría ser BDO, para que se encargue de la confección del estado financiero del año fiscal 2018, que cerró en junio.

El presidente en propiedad de la UPR, Jorge Haddock, entrará en funciones el próximo martes.

Menos estudiantes

Según cifras de la vicepresidencia de Asuntos Académicos de la UPR, para este semestre académico, el sistema universitario recibió 9,681 estudiantes de nuevo ingreso. El año pasado, se recibieron 10,236 “prepas”.

Entre los 11 recintos, el campus de Río Piedras fue el que más estudiantes recién graduados de escuela superior recibió, con 2,189. Le siguieron los recintos de Mayagüez, Bayamón y Carolina. Este último recinto aún no ha terminado su proceso de matrícula, pues su próximo trimestre inicia la semana que viene.

En total, el sistema universitario tiene 55,060 estudiantes matriculados para este semestre académico. Esto representa una reducción de 2,860 alumnos al compararlo con el primer semestre del pasado año académico, lo que equivale a una disminución de un 4%, detalló Hillman.

El líder universitario, no obstante, destacó que se ha registrado un aumento en la cantidad de estudiantes graduados que atenderán los tres recintos que tienen programas académicos de maestría, doctorado y posgrados.

“No hemos cumplido el término de matrícula tardía en todos los recintos, así que los números podrían aumentar”, sostuvo el presidente interino.