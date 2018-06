El legislador Michael Abid Quiñones solicitó hoy al director ejecutivo de la Autoridad de EnergíaEléctrica (AEE), Walter Higgins, que envíe más brigadas, equipo y materiales para reparar el sistema eléctrico en los municipios montañosos de Utuado, Adjuntas, Lares y Jayuya.

"La AEE tiene que tener un sentido de urgencia para completar los trabajos de reconexión eléctrica en los pueblos de la montaña. No es justo que a meses del azote de los huracanes Irma y María todavía existan tantas áreas sin luz. Eso no es aceptable y no lo vamos a permitir", enfatizó el legislador en un comunicado de prensa.

Las expresiones del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) surgen después de que visitara varios sectores de los mencionados municipios, donde existen los conocidos como "bolsillos", y escuchar el reclamo de sus residentes y comerciantes.

"Quiero ver un agresivo plan de impacto, que las brigadas de la AEE se dupliquen y que los materiales que faltan lleguen. Es urgente que esto suceda inmediatamente. Visito las comunidades todos los días y palpo el desespero de nuestra gente y eso es algo que el director ejecutivo tiene que entender y actuar sobre ello", añadió el legislador por el distrito 22.

Ante ello, el representante del PNP exhortó a Higgins a visitar la zona y conversar con los residentes de los "bolsillos" para que entienda la precaria situación que están viviendo luego del impacto de estos dos poderosos e históricos huracanes en septiembre pasado.