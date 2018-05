A partir de mañana, sábado, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendrá exclusivamente sobre sus hombros la tarea de restaurar el servicio energético para poco más de 20,000 familias que permanecen sin luz a ocho meses de la devastación que causó el huracán María.

Esto es así porque porque la administración del gobernador Ricardo Rosselló no solicitó una extensión a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de la misión que le encomendó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para restaurar la red eléctrica.

La decisión del gobierno mantiene en vilo y preocupados, no solo a los alcaldes de los pueblos que aún permanecen con parte de su población sin luz, sino a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. La exrepresentante le hizo el pedido a FEMA para que extendiera la misión del Cuerpo de Ingenieros, pero no es la autorizada para hacerlo, pero esa petición solo puede hacerla el gobernador. González aseguró que le escribió a Rosselló para que actuara en esa dirección, pero no recibió respuesta.

“Creo que la AEE va a necesitar y necesita la ayuda del Cuerpo de Ingenieros y de FEMA porque, mientras más recursos tengamos, más rápido estas 20,000 familias van a poder tener luz. Todavía la AEE no ha podido hacer las contrataciones adicionales para el reemplazo de las brigadas del Cuerpo de Ingenieros que se fueron en abril pasado. ¿Qué garantías tenemos de que se puedan hacer en un día? La reestructuración del servicio eléctrico al 100% de la isla tiene que ser la prioridad, aun sabiendo que el sistema está frágil y no resiste una depresión tropical ni siquiera”, sentenció.

González y los alcaldes temen que, con el desempeño que tuvo la AEE en estos últimos ocho meses, las contrataciones que haga se demoren y atrasen aún más la restauración de la red energética.

Además, cuestionan de dónde saldrá el dinero de la AEE para pagar por los contratos. La AEE no solo tiene sus finanzas en precario, sino que la cubierta del 100% de gastos para trabajo de reparación de la red, vence hoy.

Después del sábado, el gobierno de Puerto Rico deberá encargarse del 10% de los costos.

Otro agravante es que la AEE se hará cargo de las reparaciones mientras está inmersa en la reestructuración de su deuda y el gobierno busca vender sus activos.

El representante autorizado del gobernador ante FEMA, Omar Marrero, peticionó -mediante carta- una extensión para que el Cuerpo de Ingenieros permaneciera en la isla a cargo de la operación de generadores que sirven de respaldo al sistema.

De esta forma, la isla tendría un resguardo o back up en caso de apagones como el que hubo el pasado 18 de abril.

FEMA respondió ayer a Marrero por escrito, y accedió a extender el alquiler, operación y mantenimiento paratres megageneradores, la logística y los materiales para la estabilización de la red eléctrica y dejará de manera temporera aproximadamente 700 generadores ubicados en diversas instalaciones.

Pero Marrero dijo que no pidieron a FEMA extender su misión para restaurar la red, que vence hoy a la medianoche. Además, espera por la petición de la extensión de la cubierta del 100% que vence mañana para la categoría B del programa de Asistencia Pública, que cubriría reparaciones a la red. No proveyó, sin embargo, copia de esa petición.

“No se solicitó (la extensión a la misión del Cuerpo de Ingenieros) porque el principal ejecutivo de Energía Eléctrica, (Walter Higgins), ha señalado que no es necesario, que van a estar transicionando a la AEE y sus contratistas”, dijo Marrero al recordar las declaraciones recientes del principal ejecutivo de la AEE ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado estadounidense.

Allí y acompañado del presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, Higgins aseguró que la AEE estaba preparada para asumir en su totalidad y con sus brigadas lo que resta de la restauración de la red.

Fuentes de este diario dijeron que hay una posible estrategia para agudizar más el cuadro escarpado de la AEE para vender sus activos más baratos. Además, indicaron que, aunque el alto liderato del Cuerpo de Ingenieros y de FEMA está molesto con las críticas de la administración Rosselló, la agencia federal estaba dispuesta a conceder la extensión.

Marrero no descartó hacer la petición de extensión antes de la medianoche de hoy.

“Eso no me parece bien y me preocupa. La expectativa era que las brigadas privadas atendieran todo nuestro pueblo. No ha podido ser así”, sostuvo el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, en cuyo pueblo un 10% de los residentes permanecen a oscuras.

Más aun, se mostró consternado porque “la Autoridad tiene que hacer un plan ahora para atenderlo (el 10% sin luz)”.

Dijo que el lunes se reunirá con directivos de la AEE para discutir el tema.

“Esto se le pidió a la AEE con mucha anticipación, pero querían ver hasta dónde llegaba el Cuerpo de Ingenieros (con los trabajos de restauración)”, apuntó el alcalde novoprogresista.

“El miedo mío es que no se atienda este 10% con premura, que las brigadas no lleguen y que, eventualmente, entremos al periodo de huracanes nuevamente. Es gente sin luz”, agregó.

La AEE no respondió a un pedido de entrevista para que explicara cómo actuaría ante el nuevo escenario.

El alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea, por su parte, lanzó críticas contra el Cuerpo de Ingenieros porque “no encendieron ni una vela” en su pueblo.

En Adjuntas, un 35% de los residentes sigue sin luz y, en algunos barrios, como Pellejas, la falta de energía eléctrica impide que haya servicio de agua potable.

El alcalde adjunteño dijo que la luz restaurada en su pueblo es producto del trabajo de la AEE. Pero resiente que hayan actuado con lentitud.

“Se tardó en llegar. Los empleado trabajan, pero yo les reclamo más brigadas”, dijo el alcalde, quien teme que esta lentitud no se subsane y que vivan la misma historia de aquí en adelante y la luz se restablezca en su totalidad en meses.

En la misma línea se expresó el alcalde de Yabucoa, Rafael “Rafy” Surillo, cuyo pueblo permanece a oscuras en un 40%.

Marrero, entretanto, sostuvo que, “ciertamente, las preocupaciones (de los alcaldes) son genuinas”, pero recalcó que la responsabilidad de reparar la red le corresponde a la AEE.

“Sé que habían seleccionado compañías. Estaban en proceso de terminar la contratación”, expresó cuando El Nuevo Día le preguntó si ya la AEE contrató brigadas privadas para aumentar su capacidad y terminar de devolverle la luz a todo el país.

La AEE sostiene que un 98% de la isla está energizada. La forma en que la corporación pública manejó la emergencia tras el huracán sembró múltiples dudas sobre todo al no contactar rápido a la Asociación Americana de Utilidades Eléctricas y optar por concederle un contrato millonario a la empresa Whitefish.

FEMA, en la carta que les envió ayer, dejó establecido que la AEE deberá enviarle un plan que “describa cómo va a lidiar con las necesidades de apoyo presentes y las futuras. Le indican que esto es necesario con mecanismo de preparación para asegurarse de los recursos que cuentan como preámbulo a la nueva temporada de huracanes que comienza en unas dos semanas.