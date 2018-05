La Guardia Nacional de Puerto Rico recibió hoy, viernes, en la Base Aérea Muñiz a ocho de los nueve aviadores fallecidos del "Rican 68" en el accidente del WC-130 que ocurrió en Savannah, Georgia el 2 de mayo.

El noveno tripulante, el primer teniente David Albandoz, será sepultado con todos los honores militares en el estado de Alabama, a petición de su esposa.

En lo que se conoce como "El Regreso Digno", los aviadores caídos recibieron los honores militares correspondientes a su llegada a la base.

"Estamos recibiendo a nuestros héroes con todos los honores que tradicionalmente se presentan a los militares caídos en el cumplimiento del deber", dijo el ayudante general de Puerto Rico, el general de brigada Isabelo Rivera.

"Este es un momento solemne y al a vez lleno de sentimiento en donde las familias reciben a sus seres queridos y se preparan para el proceso fúnebre. No habrá ceremonia que logre mitigar el dolor que representa la pérdida de nuestros compañeros".

🌄El avión militar con boricuas a bordo que se consumió en llamas Full screen El Hercules C-130 de la Guardia Nacional de Puerto Rico se estrelló luego de su despegue desde el aeropuerto Savannah Hilton, en Georgia. (Via AP) Preliminarmente se ha reportado que al menos cinco tripulantes de la aeronave murieron. Se ha confirmado que habían nueve boricuas dentro del avión. (Via AP) La nave estaba adscrita al Ala de Transporte Aéreo 156 de la Guardia Nacional Aérea en la Base Muñiz, Carolina. En la foto la nube blanca que se creó tras el avión estrellarse. (Via AP) La aeronave se dirigía hacia la ciudad de Tucson, Arizona, donde sería decomisada luego de 60 años de uso. (Via AP) La nave había pasado por diversas fases de "regeneración" y se uso para los esfuerzos de recuperación de la isla tras el huracán María. (Via AP) El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Isabelo Rivera Negrón, dijo que no iba a especular sobre las posibles causas del accidente, así como de la cantidad de víctimas fatales.(GFR Media) En la foto la nave Hercules C-130 de la Guardia Nacional Aerea en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en el 2000. (GFR Media) El siniestro movilizó las autoridades de Georgia hasta el lugar. El tránsito se detuvo y los vuelos en el aeropuerto Savannah Hilton se alteraron. (AP)

Líderes y miembros de la Guardia Nacional rindieron el saludo militar a los féretros cubiertos por la bandera de los Estados Unidos mientras eran escoltados por una guardia de honor de la Fuerza Aérea.

"Aunque nuestras tradiciones militares muestran el respeto que nuestros compañeros merecen, no hay ceremonia que pueda sanar las heridas causadas por su pérdida pues ellos también eran esposos, padres, hermanos, hijos, sobrinos, primos y hermanos", dijo el coronel Raymond Figueroa, el comandante del ala de Transporte Aéreo 156. "Nuestros aviadores están ahora de regreso en su tierra. Son Boricuas, son Bucaneros y estarán por siempre en nuestros recuerdos".

Los aviadores caídos fueron escoltados hasta los carros fúnebres que los llevaron a las diversas funerarias donde las familias oficiarán los velatorios correspondientes y la eventual sepultura.

"Aunque nuestros héroes ya llegaron a la Isla nuestra misión con las familias no termina aún", dijo Rivera. "Continuaremos dándoles todo el apoyo que ellos requieran de nosotros, cada uno de ellos son parte de la familia de la Guardia Nacional de Puerto Rico".

La Fuerza Aérea conduce actualmente dos investigaciones que buscan determinar las causas del accidente. Las mismas deben estar terminadas en los próximos 90 días.