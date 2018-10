Los presidentes de la Cámara y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, sostuvieron hoy que mantendrán su oposición a las medidas de austeridad incluidas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entre las que se destaca una reducción en las pensiones de los empleados públicos.

“No vamos a permitir ninguna pieza o medida legislativa que socave esos derechos. Ustedes dieron lo mejor de sí por el pueblo y esta Cámara no les va a fallar. Tampoco vamos a eliminar la Ley del Bono de Navidad”, expresó el presidente cameral.

“Yo lo he dicho tantas veces y no me canso de repetirlo, la Junta puede decir y hacer lo que quiera, yo no voy a claudicar. Los vamos a enfrentar las veces que haya que hacerlo, a mí me eligió el pueblo de Puerto Rico, yo trabajo para el pueblo de Puerto Rico”, expresó el presidente del Senado, quien acudió a los tribunales en contra de la Junta por el presupuesto del presente año fiscal.

Rivera Schatz, por su parte, no se mostró sorprendido por los recortes propuestos por el organismo federal.

“A mí no me sorprende lo que la Junta sugiera, pero cómo es posible que la Junta sugiera que Puerto Rico salga adelante condenando a la miseria al pobre, al policía, al maestro, sin iniciativas económicas para incentivar la economía…y un ambiente donde el comerciante de Puerto Rico, desde el más pequeño hasta el más grande, sienta la confianza de que puede prosperar. Tienen grandes contradicciones”, insistió el también vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Al respecto, Méndez indicó que -una vez más- la Junta faltó a su mandato de Ley al aprobar un plan fiscal que carece de un programa de desarrollo económico sostenible para Puerto Rico.

“Jamás en sus más de dos años de existencia la Junta tan siquiera ha promulgado implementar, aunque sea una de las más de 15 recomendaciones hechas en diciembre de 2016 por el Grupo de Trabajo Congresional Bipartita para el Desarrollo Económico de Puerto Rico. No los hemos visto luchando por mejorar el trato que recibe la Isla bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios) …”, expresó Méndez.

“A nuestros servidores públicos, que tanto hicieron para levantar a Puerto Rico tras el embate de los huracanes Irma y María, hoy les digo que esta Cámara de Representantes no va a aprobar ninguna reducción de jornada laboral, tampoco vamos tan siquiera considerar pieza legislativa alguna que viabilice la cesantía de estos trabajadores, eso jamás va a pasar”, puntualizó Méndez.