Una vaguada estacionaria y la humedad disponible en la región provocarán que los días estén lluviosos hasta la próxima semana, anticipó el meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Estamos en un patrón bastante lluvioso e inestable que va a continuar en el fin de semana y la semana que viene”, planteó el experto.

Añadió que el pronóstico es tal que “en los próximo cinco a siete días no va a haber un día que vaya a estar completamente seco… No se ve un día que se diga que no va a llover”.

El pronóstico de zonas publicado hoy por el SNM establece que hasta el próximo jueves la probabilidad de lluvia durante las tardes fluctuaría entre 60% a 70%. Por la mañana, sin embargo, es menor. Ronda entre los 20% a 40%.

Lojero explicó que estas condiciones lluviosas se deben a “una vaguada en la alta atmósfera que se combina con mucha humedad, que no solamente viene del este, sino del Mar Caribe, debido a esa baja presión que monitorea el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés)”.

Esa baja presión está cerca a las costas de Nicaragua y Honduras y se espera que se mueva en los próximos días al Golfo de México.

El informe publicado a las 8:00 a.m. por el NHC establece que el sistema tiene un 60% de potencial ciclónico en los próximos cinco días. Se augura que a finales de esta semana o la próxima se convierta en una depresión tropical.

Lojero precisó que la humedad que carga el sistema “está viniendo a nosotros”, Puerto Rico.

Ante este panorama atmosférico, el meteorólogo explicó que habría días que se espera más lluvia que otro. Hoy, por ejemplo, es de estos días que más lluviosos se augura.

“Hoy se espera bastante lluvia, porque ha salido sol en la mañana. Eso aumenta la inestabilidad con brisa marina y efecto montaña, y va a crear lo necesario para la formación de lluvias después del mediodía, más o menos”, comentó.

Showers and t-storms expected along and north of the Cordillera central. Isolated showers possible elsewhere. Aguaceros y tronadas se esperan a lo largo y al norte de la Cordillera Central. Aguaceros aislados es posible en el resto del area. #prwx #usviwx pic.twitter.com/nwM0vzqL4m