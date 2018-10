San Juan - La alta jerarquía de la radiología en Puerto Rico denunció hoy un estado de emergencia en la isla tras la resistencia por parte de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en exigirle a las compañías aseguradoras a pagar tarifas razonables por los servicios radiológicos ofrecidos.

Así lo denunciaron hoy en un comunicado de prensa la presidenta de la Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico (ACRPR), Liana Medina, y el presidente de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico (SOCRAD), Jorge Vidal.

La denuncia de ambos proviene, porque, según ellos, ASES cuenta con los fondos otorgados por el gobierno federal para el funcionamiento de la Reforma de Salud , aseguradora del Gobierno, por los próximos dos años.

La problemática, eventualmente afectaría también todos los servicios médicos en la isla, incluyendo a los pacientes que pagan por un seguro privado o pertenecen a un plan Advantage, alegaron ambos profesionales.

Medina y Vidal agregaron que a pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó que las compañías aseguradoras que administran los servicios de la Reforma de Salud en Puerto Rico utilicen el tarifario de Medicare de 2018 como guía, solo una de las cinco compañías lo está aplicando.

Relacionados: La crisis presupuestaria deja al país sin suficientes ambulancias y paramédicos La Reforma de Salud está sin presupuesto de cara a una avalancha de asegurados Estiman que unas 200,000 personas no tiene un plan médico

Las otras cuatro aseguradoras continúan utilizando el tarifario de Medicare de 2016, que es más bajo y le aplican un descuento del treinta por ciento, según dijeron ambas fuentes.

ASES, de acuerdo con Medina y Vidal, ha indicado que ese tarifario 2018, "será la base del criterio de razonabilidad para el pago, y que el mismo podrá ser ajustado acorde a las necesidades de los proveedores".

"Esta situación ha puesto en estado peligroso la prestación de servicios de radiología ante el hecho de que muchos radiólogos han tenido que marcharse de Puerto Rico, dejando solo a 242 profesionales en este campo para atender a la totalidad de la población de la isla", denunció Vidal.

Según la denuncia de ambos profesionales, a pesar de que la ACRPR denunció a ASES, las aseguradoras que ofrecen servicios bajo la Reforma de Salud continúan enviándole a los socios del organismo contratos incompletos o que no están aprobados por Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS).

"Las aseguradoras están obligando a los proveedores a firmar contratos que no han sido aprobados por CMS, con páginas en blanco, y muchos sin el tarifario. Y cuando envían tarifas, están utilizando el tarifario de Medicare 2016 con un descuento de 30%", prosiguió la denuncia.

"Al no seguir la directriz de ASES del pago de unas tarifas razonables a base de las necesidades de cada proveedor, las aseguradoras paralizan la inversión en tecnología de avanzada, lo que es fundamental para poder ofrecer servicios de excelencia a la población de pacientes en Puerto Rico", denunció Medina.

"Las aseguradoras, al no cumplir con las directrices del gobierno, le están negando a los pacientes un trato digno. ¿Por qué no le quieren pagar a sus proveedores de servicios tarifas razonables como requiere ASES para garantizar que no se colapse el sistema y los pacientes continúen recibiendo los servicios que necesitan?", cuestionó.