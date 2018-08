Aguaceros de números a dispersos continuarán registrándose hoy, principalmente en el norte de la isla, debido a la humedad residual que dejó una onda tropical que pasó por la región, informó el meteorólogo Emanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El experto destacó que, como los terrenos están saturados en el noroeste de Puerto Rico, no se descarta que se registren en esta área inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, así como deslizamientos de terrenos empinados.

Monday Afternoon: Showers and thunderstorms for northwestern PR. Additional activity possible over San Juan Metro area.

Lunes en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas en el noroeste de PR con actividad adicional posible en el área metropolitana de San Juan.#prwx #usviwx pic.twitter.com/J1t34mBDcP