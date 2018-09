Una vaguada está causando el desarrollo de lluvias desde ayer, domingo, en distintas zonas de la isla, patrón que se mantendrá durante el día de hoy.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que durante la mañana se esperan aguaceros aislados y pasajeros, mayormente a través del este de Puerto Rico.

“A medida que entren las horas de la tarde, se desarrollarán más en el interior del oeste, con tronadas asiladas”, dijo la meteoróloga Rosalina Vázquez.

Monday afternoon: Showers & Tstorms possible across northern and northwestern PR. Elsewhere, isolated showers possile. Lunes en la tarde: Aguaceros y tronadas posibles a través del norte y noroeste de PR. En el resto del área, aguaceros aislados posibles. #prwx #usviwx pic.twitter.com/Hn5Ppz8ydR