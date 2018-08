Las condiciones “anómalamente secas” que afectan a Puerto Rico desde junio pasado se ampliaron drásticamente en la pasada semana al aumentar de un 22.38% del territorio de la isla a un 51.61%, informó ayer el Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

Ahora, la deficiencia de lluvia que se ha experimentado no solo impacta a pueblos de la zona sur, sino que incluye parte del norte central de Puerto Rico. En total, son 52 de los 78 pueblos los impactados por este periodo anómalamente seco.

En un informe preparado por la hidróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Odalys Martínez, se detalló que actualmente se registra un “déficit de lluvia de ocho a 10 pulgadas, con cantidades aisladas más altas”.

Destacó que el pronóstico estacional señala que la lluvia permanecería debajo de lo normal durante los próximos tres meses.

Ante estas condiciones secas, se mantienen en niveles de observación el embalse de Cidra y el pozo de Juana Díaz de los Acuíferos del Sur, informó esta mañana la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Cabe destacar que los principales embalses de la zona metropolitana, La Plata y Carraízo están en niveles máximos.

Se espera lluvia este fin de semana

Pese a este periodo seco, durante este fin de semana se espera lluvia de dispersa a numerosa. Estas condiciones estarán asociadas a dos ondas tropicales, explicó el meteorólogo Emanuel Rodríguez, del SNM.

Friday Afternoon: Showers and thunderstorms expected across the interior, western and northern PR with a few showers elsewhere.

Viernes en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas para el interior, oeste y norte de PR con un par de aguaceros en el resto del área. #prwx #usviwx pic.twitter.com/SAfIbq9xHu