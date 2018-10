Un patrón de tiempo “inestable y lluvioso” dominará hasta este próximo fin de semana, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ha alertado de la alta probabilidad de que se generen inundaciones y deslizamientos, informó el meteorólogo Gabriel Lojero.

Esta lluvia se unirá a las peligrosas condiciones marítimas que se registran debido a las marejadas que ocasiona el huracán Leslie, lo que también provocaría días en los que no se recomienda hacer actividades playeras.

Showers and t-storms expected across the Cordillera central and northern half of PR. Isolated showers possible elsewhere. Aguaceros y tronadas se anticipan a través de la Cordillera central y la mitad norte de PR. Aguaceros aislados posibles en el resto del area. #prwx #usviwx pic.twitter.com/bqzHNqmJ9Z