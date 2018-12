Decenas de modelos, encabezadas por la concursante de Arecibo en el pasado certamen de Miss Universe Puerto Rico, Yuanilie Alvarado, emitieron serias denuncias de acoso contra un hombre que durante varios años trabajó como fotógrafo y estilista para concursos de belleza y diseñadores.

Los comentarios de la modelo, publicados en una secuencia de vídeos en sus redes sociales, provocaron una avalancha de historias de jóvenes que alegan han sufrido incidentes similares con la misma persona y reacciones oficiales de los organizadores del evento San Juan Moda, diseñadores con los que el hombre colaboró y agencias de modelaje. En su perfil de Facebook la joven Aisha Rivera recopiló muchas de las denuncias de otras modelos y personas particulares que alegan enfrentar la misma situación.

“Saludos... hoy he visto en redes sociales un asunto bastante delicado concerniente a modelos, fittings y castings para nuestros desfiles. Hace 3 temporadas atrás, la persona envuelta en esta situación, colaboró en calidad de voluntario, con esta servidora. Para ese entonces no tenía conocimiento de conducta impropia alguna del joven imputado, ni me percaté de algo sospechoso. Esta persona no ha vuelto a colaborar ni volverá en los próximos desfiles de Santiago Couture. Queden tranquilas nuestras modelos, sus padres, familiares, novios o esposos. Gracias por la atención y sobre todo por el advice de las chicas que denunciaron esta situación”, posteó, por su parte, la diseñadora Sonia Santiago en su cuenta de Facebook.

Según relató Alvarado en varios clips publicados en su “story” de Instagram, durante años, el hombre -que ha tenido acceso a múltiples eventos de moda en los que participan jóvenes y menores- solía pedirles fotos topless y si las jóvenes se negaban, las insultaba y les advertía que no tendrían éxito en sus carreras en modelaje.

“¿Sabes lo más que me molesta? Que nosotras nos quejamos y él sigue estando ahí. Nosotras decimos lo que está sucediendo y él continúa estando en todos los eventos. Yo pensé que se había resuelto el problema porque no lo había visto en varios eventos anteriormente, y yo había informado lo que estaba sucediendo”, expresó la joven modelo.

El incidente provocó que muchas otras modelos se atrevieran a contar sus malas experiencias con el individuo. Una de ellas es la modelo y actriz, Larissa Santiago, quien escribió en su cuenta de Facebook que en una ocasión el hombre entró a un vestidor ofreciéndole ayuda mientras ella se cambiaba para un desfile y ella lo rechazó. No obstante, la exreina de belleza señala que no fue hasta que Alvarado denunció la situación que pudo constatar que se trataba de una práctica común.

“Gente con un comportamiento así muestran un peligro para nuestras chicas menores que trabajan o aspiran a trabajar en la industria de la moda en Puerto Rico. Ayúdennos a llevar esto a las autoridades y que se investigue a fondo. SE ACABO!! #NiUnaMas #YoTambien #MeToo #ModelosUnidos”, expresó Santiago.

Aunque algunas de las denunciantes identifican en redes sociales al supuesto colaborador, este medio no revela la identidad, pues no existe una denuncia formal.

Al surgir los comentarios en redes ayer, la coordinadora de voluntarios del evento San Juan Moda, Viviana Torres, emitió un memo a diseñadores en el que advertían que la persona implicada no podía participar de ninguno de sus eventos. “Desde hace dos ediciones, en el mes de abril de 2018, se le solicitó al voluntario no continuar participando de nuestro evento. Esta instrucción fue acogida y en la reciente edición de octubre esta persona no tuvo acceso. Sin embargo, extendemos dicha petición a los diseñadores que utilizan sus servicios a no incluirlo en nuestro evento o eventos relacionados. Asimismo, extendemos esta petición a cualquier agencia de modelos que utilice sus servicios porque en nuestros castings no será permitida su presencia”, reza el documento del que El Nuevo Día obtuvo copia.

Hoy, la organización publicó en sus redes sociales un mensaje solidarizándose con las denunciantes.

“Estamos con ustedes #cerotolerancia. Por este este medio, queremos unirnos públicamente a las voces de #niunamás. Desde el día de ayer, hemos visto las publicaciones de modelos relacionadas a la intimidación y abuso de poder de personas relacionadas al ambiente de la Moda. En San Juan Moda tenemos #cerotolerancia. Por este medio queremos agradecer a todas las modelos y diseñadores que han pasado por nuestras pasarelas año tras año en el evento de San Juan Moda Puerto Rico. Por lo cual admiramos la valentía de haber identificado una situación tan penosa como esta y darlo a la luz pública por el respeto y el honor de cada mujer... de cada ser humano. De cada vida. Cuentan con nosotros. Las instrucciones son claras. #niunamas”, lee el post.

Además, una de las principales agencias de modelaje del país -Element Model & Talent Management, dirigida por la modelo Ann La Place- también se expresó sobre este asunto a través de su cuenta de Instagram.

“Muy orgullosa @YUANILIE_ (Alvarado) y de todas las chicas que han hablado de sus experiencias. Nuestra industria debe asegurarle a las modelos un ambiente en el que se sientan seguras y cómodas. Siempre hemos apoyado a nuestros modelos cuando nos confían que han experimentado una situación incómoda en cualquier área de trabajo. Este tipo de situación hay que detenerla y la manera correcta es hablándola y llevándola a las personas correctas para que tomen las medidas y ocurra el cambio”.