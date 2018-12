La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, participó hoy en "Animus", una plataforma de innovación diseñada para acrecentar el desarrollo personal y profesional de mujeres empresarias, donde dijo que cree en el futuro de la isla.

"Creo en Puerto Rico. Puerto Rico merece mejores servicios, como servicios de educación y salud, y ese es el trabajo que estamos haciendo en la Junta", afirmó Jaresko.

Jaresko participó en el evento donde habló sobre cómo "aprender a decir que no".

"Hay que aprender a decir no. Algunas veces decir no nos lleva a mejores resultados", sostuvo la directora de la JSF.

"A veces hay que decir que no para invertir en tu futuro. A veces hay que decir no para ver nuevas oportunidades. Decir no, no siempre es apreciado", agregó Jaresko.

A su vez, hizo una presentación de alrededor de 15 minutos en los que compartió su trasfondo familiar y cómo desde joven aprendió a decir que no, inicialmente a su padre, quien quería que estudiara contabilidad y se convirtiera en contable.

"Aprender a decir no, no es lo que todos quieren escuchar", reiteró Jaresko, quien dijo además que decir no te puede hacer impopular, pero, a la larga, lleva a mejores resultados.