El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, informó mediante comunicación escrita que mañana, miércoles, la agencia realizará varias pruebas del sistema de alarmas con el que cuenta la represa Guajataca.

"Mañana miércoles, 19 de septiembre, en distintos periodos entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., se activará el sistema de alarmas de emergencia de la represa Guajataca para realizar pruebas en una sirena y revisar su funcionamiento. Exhortamos a la ciudadanía, especialmente a los residentes de Isabela y Quebradillas, a no alarmarse con los distintos sonidos y mantener la calma. Es posible que los residentes de esos municipios reciban un mensaje en sus teléfonos móviles dándole aviso para que no tomen acción si escuchan las sirenas", explicó el funcionario.

Acevedo señaló que tras el paso del huracán María, que afectó grandemente la represa, la zona no contaba con un sistema de sirenas y alarmas para alertar a la ciudadanía en situaciones de emergencia que requieran desalojo.

"En un trabajo en conjunto entre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el gobierno central, se instalarán 15 sistemas de sirenas que nos ayudarán a salvar vidas en situaciones de peligro. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha estado dando seguimiento al proceso para garantizar que se realice con la premura que amerita", añadió.