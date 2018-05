La tienda Office Max en el centro comercial Caguas Centro celebrará mañana sábado su reinauguración tras el establecimiento haber sido afectado por el paso del huracán María.

El corte de cinta se llevará a cabo a la 1:00 p.m. y habrá actividades de entretenimiento y música en vivo con un DJ hasta las 3:00 p.m.

Shera Bishop, especialista en Comunicaciones de Office Depot, corporación dueña de Office Max, indicó que la tienda fue remodelada completamente, e invitó a los consumidores a darse cita mañana para que participen de la celebración y conozcan las nuevas instalaciones.

El horario de operaciones de esta tienda de Caguas será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., los sábados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. El centro comercial está localizado en la carretera 30, avenida Rafael Cordero.

La cadena tiene otras tiendas en la isla, incluyendo en San Juan y Bayamón. A nivel de Estados Unidos, suman unos 1,400 los locales que de Office Max y Office Depot, especializados en proveer productos y soluciones tecnológicas a los pequeños y medianos negocios, así como al consumidor.