La onda tropical que se encuentra al este de Puerto Rico tiene un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 90% en los siguientes cinco días, según el informe de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH).

“Se espera que el sistema se desarrolle cuando esté pasando cerca de la región local, justo al norte o cerca”, explicó Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

8 AM Nov 12: Invest 96L has a 50/90% chance on becoming a tropical cyclone during the next 2/5 days while it moves near or north of the local islands. #prwx #usviwx pic.twitter.com/G04S5C2uqf