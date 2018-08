Para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la cifra de muertes asociadas directamente al huracán María no fue de 64 personas y por ello, la encomienda que dio su administración a la Universidad George Washington (GWU) busca conocer el saldo fatal del fenómeno natural, pero sobre todo, identificar mecanismos para que la situación vivida hace un año no vuelva a repetirse.

Según Rosselló Nevares, aunque los medios de comunicación han publicado repetidamente que “la cifra oficial” de muertos vinculados a María es de 64, eso no fue lo que estableció su administración.

“Déjeme decir algo que se sigue publicando y creo que da una falsa impresión y es que 64 es la cifra oficial”, dijo Rosselló Nevares a El Nuevo Día.

“Sesenta y cuatro no es la cifra oficial y lo hemos estado diciendo hace tiempo, es la cifra del proceso que se llevó a cabo y cuando nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando, paró. Yo creo que se hace un mal servicio cuando se le sigue llamando a eso la cifra oficial. No es cifra oficial, se reconoce que el proceso simplemente no era el adecuado y hasta que entonces podamos tener una cifra o un estimado de una cifra vamos, porque en esto siempre tendrá algún tipo de margen (de error), entonces no se puede establecer que es esa cifra oficial”, agregó el mandatario.

Tal y como reportó antes este diario, el plan de reconstrucción post-María develado hoy incluye la cifra de 64 decesos asociados al evento atmosférico, pero el documento señala que la cifra responde a “reportes iniciales” y que ese estimado “fue revisado posteriormente a 1,427”.

En los meses siguientes al huracán María, durante las conferencias de prensa que efectuó el gobierno, se hacía referencia a la cifra de 64 como el número de decesos adjudicables al desastre natural, lo que se interpreta como “cifra oficial”.