Condiciones del tiempo mayormente secas, con bajas probabilidades de formación de aguaceros se registrarán hoy, indicó el meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Comentó que el mayor peligro del día son las condiciones marítimas, debido a que el huracán Florence continúa provocando marejadas que llegan hasta la costa norte de Puerto Rico.

Showers are expected across interior and southwest PR. Fair weather conditions expected elsewhere. Aguaceros se anticipan a través del interior y suroeste de PR. Condiciones de buen tiempo se anticipan en el resto del area. #prwx #usviwx pic.twitter.com/DUMmnXhKg8