“Un concierto de agradecimiento al pueblo, a la vida”.

Así es como define Francisco Rosado Rosario, mejor conocido por “Pirulo”, el espectáculo “Gracias” que presentará el 10 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“El Choliseo no es nada más para los raperos, no es sólo para los salseros, ni para la gente de fuera de Puerto Rico, el Choliseo es nuestro, y el mejor espacio que se puede pensar para hacer un show, lo demás me queda chiquito. Le apuesto a eso, a la fuerza que tenemos como pueblo, a la gente linda que me dio cariño en cada fiesta patronal. Durante estos 4 años trabajando en mi patria no he hecho más que recibir amor”, expresó el autor del éxito “Loco pero feliz”.

Durante las cerca de tres horas que promete estar sobre el escenario con su banda, el compositor compartirá lo que fue su propuesta musical inicial, la producción “Calle Linda”, hace 4 años cuando rompió estereotipos.

“Hasta el sol de hoy no he parado. Hemos llevado música a todos los rincones del país y los dejamos ‘empaquetaos’", dijo.

El compositor afirma que como músico se quedó con ganas de realizar un espectáculo “de fuerza nacional”, más ahora que ha pasado un año después del huracán María.

Pirulo, quien para nuestra entrevista llevaba colgada de una cadena de oro la imagen de Santa Bárbara, confiesa es “un llorón”.

“Aquí hay tanto niño, tanta gente, que no ha salido de sus pueblos, ni siquiera a Plaza las Américas, ni a un cine. Por eso voy a hacer la fuerza necesaria para que vaya la gente de los caseríos y los niños. El que no pueda pagar una taquilla que me deje saber porque los vamos a meter pa’l coliseo, para que experimenten lo que es un espectáculo en ese escenario, para liberarnos”, sostuvo.

Pirulo tendrá muchos invitados con los que compartirá tarima, aunque prefirió no revelar sus nombres.

“Son gente dura del país, respetada, bien querida y de diferentes géneros, voces nacionales", aseguró.

La producción discográfica “Calle linda 3”será el tercer disco del músico y saldrá a la vente en enero 2019. Con el discoiniciará una carrera por el mundo.

“ Tengo planes de expandir mi carrera por Europa. Tengo muchos pedidos fuera de Puerto Rico, dicen que nadie es profeta en su tierra y yo logré serlo. Amo mi país por eso preferí ir a cada pueblo de mi país en vez de coger aviones que me ponen nervioso. Después que cierre el Choli con un abrazo a mi patria, entonces me cojo un avión o un cohete a donde tengamos que ir”, dijo el salsero.

Boletos para el espectaculo “Gracias” disponibles en www.ticketpop.com