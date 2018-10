Las condiciones del clima para hoy, lunes, se mantendrán en el patrón típico de la temporada: aguaceros asilados durante la mañana en el área este de la isla y -más entrada la tarde- desarrollo de aguaceros en el área interior y oeste, con tronadas aisladas, pronosticó el Servicio Nacional deMeteorología.

“Esperamos que ese patrón continúe durante el resto de la semana. Ya para el jueves, pudiéramos ver un aumento en la humedad”, indicó la meteoróloga Rosalina Vázquez.

Monday afternoon: Showers and thunderstorms expected across western PR while isolated showers are expected elsewhere. Lunes en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas a través del oeste de PR, mientras se esperan aguaceros aislados en el resto del área. #prwx #usivwx pic.twitter.com/yuvVOBqWZf

Además, una masa de particulados de Polvo del Sahara estará sobre la isla hasta mediados de la semana, por lo que “las personas que sufren problemas respiratorios deben tomar las debidas precauciones”, recomendó Vázquez.

La experta detalló que las temperaturas van a fluctuar en los bajos 90 grados Fahrenheit en el este y sur del país, y los altos 80 para el resto de la isla.

En cuanto a las condiciones marítimas, que ayer estaban peligrosas para los bañistas con olas de hasta 13 pies, ha ido disminuyendo el oleaje poco a poco.

“Tenemos todavía una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta las 2:00 p.m. de hoy”, dijo la meteoróloga.

El oleaje en el Atlántico está entre los 5 y 7 pies, con vientos de hasta 10 nudos. Se espera que para mañana baje a entre 3 y 5 pies. Mientras, en el Mar Caribe las olas están entre los 4 a 6 pies, y para mañana deben estar entre 2 y 4 pies.

“Hoy continúa el riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte. Esto va a estar en efecto, al menos, hasta la tarde. Para Culebra, estará en efecto hasta tarde en la noche”, explicó Vázquez.

Las condiciones del mar se han alterado en los pasados días por los efectos de la tormenta tropical Leslie, que se encuentra lejos del norte de Puerto Rico, a 635 millas de Bermuda.

Hazardous seas and a northeasterly swell will maintain a high risk of Rip current for the north facing beaches of PR/Culebra and St Croix. #prwx #usviwx pic.twitter.com/5kuJ5eagT7